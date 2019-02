Diretta Albinoleffe Giana Erminio/ Streaming video e tv: delicato derby salvezza

Albinoleffe Giana Erminio, diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli di Siena oggi, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 20.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Scontro salvezza visto che si scontreranno i padroni di casa seriani, penultimi in classifica a quota 25 punti, e il club di Gorgonzola avanti di una sola lunghezza, a due punti di distanza dal duo Fano-Teramo fuori dalla zona play out. L’Albinoleffe però nelle ultime due partite è riuscito a imprimere uno strappo ottenendo due vittorie consecutive, in casa contro la Ternana e poi sul campo della Vis Pesaro. Anche il Giana Erminio è in serie positiva dopo un momento difficile, l’ultimo pareggio interno contro la Virtus Verona (ultima in classifica ma a quattro punti dai lombardi) è valso il sesto risultato utile consecutivo, effetto del ritorno in panchina dello storico tecnico Cesare Albè.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Albinoleffe-Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. I padroni di casa seriani schiereranno Cortinovis tra i pali e Gavazzi, Mondonico e Riva titolari nella difesa a tre. Il romeno Gusu sarà l’esterno di fascia destra e Gonzi l’esterno di fascia sinistra, mentre i tre centrali di centrocampo saranno Sbaffo, Giorgione ed il francese Genevier. In attacco, Cori, farà coppia con Razzitti. Risponderà il Giana Erminio con Leoni estremo difensore e una difesa a tre schierata dal primo minuto con Perico, Montesano e Gianola. Al centro della linea mediana si muoveranno Dalla Bona, Pinto e Barba, mentre il laterale di destra sarà Iovino e l’esterno laterale mancino sarà Giudici. In attacco confermato il tandem Perna-Rocco.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 3-5-2 sia per quanto riguarda l’Albinoleffe allenato da Michele Marcolini sia per quanto concerne il Giana Erminio guidato in panchina da Cesare Albé. Curiosamente, gli ultimi quattro match ufficiali tra Albinoleffe e Giana Erminio, due in campionato e due in Coppa Italia, sono stati disputati tutti a Gorgonzola, con i padroni di casa mai vincenti. Il 28 ottobre scorso nel match d’andata le due squadre hanno pareggiato 0-0. Al 15 novembre 2015 risale l’ultimo match in casa dell’Albinoleffe tra le due squadre, terminato con la vittoria per 0-2 del Giana Erminio con doppietta di Bruno.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sull’Albinoleffe per la conquista dei tre punti in casa contro il Giana Erminio. Vittoria interna quotata 2.25 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.00 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 3.40 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.75 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.40 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA