Diretta Brescia Crotone/ Streaming video DAZN: Stroppa sfida la capolista (Serie B)

Brescia Crotone, diretta dal signor Riccardo Ros, è valida per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019: allo stadio Rigamonti si gioca sabato 23 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15:00. Le rondinelle continuano a volare, e sono prime in classifica: il pareggio colto in extremis contro il Palermo ha permesso alla squadra di Eugenio Corini di confermare il punto di vantaggio sui rosanero, ma ovviamente la corsa del Brescia viene fatta sulla terza della graduatoria e cioè in termini di promozione diretta, un obiettivo che sta diventando sempre più concreto. Il Crotone invece deve ancora uscire dalla zona retrocessione: se la stagione regolare finisse oggi gli squali sarebbero in Serie C senza nemmeno passare dai playout. Il ritorno di Giovanni Stroppa, che è un ex avendo giocato sei mesi nel Brescia (con promozione in Serie A), non ha sortito gli effetti sperati: certo 5 punti nelle ultime cinque sono un dato positivo ma l’ultima vittoria è datata 25 gennaio, e dunque bisogna riprendere la marcia. Stiamo a vedere quello che succederà nella diretta di Brescia Crotone, intanto possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono mettere in campo le loro squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Crotone non è prevista: come sempre infatti il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio di diretta streaming video potrà essere sfruttato anche collegando (tramite Chromecast) i vostri dispositivi al vostro televisore, ma sul vostro schermo potrete eventualmente installare direttamente l’applicazione, a patto di avere una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CROTONE

Problemi per Eugenio Corini, che in Brescia Crotone deve fare a meno dello squalificato Torregrossa: torna però Alfredo Donnarumma che sarà al fianco di Leonardo Morosini, ma attenzione a Tremolada autore del gol del pareggio a Palermo. Spalek sarà come sempre il trequartista, a centrocampo ballottaggio Ndoj-Dessena per il centrodestra con la conferma di Tonali in regia e di Dimitri Bisoli dall’altra parte del campo. In difesa, come al solito, Cistana e Simone Romagnoli si piazzano davanti ad Alfonso, con Sabelli e Martella ad occupare le corsie. Il Crotone gioca con il 3-5-2: si rivede Rohden che dunque potrebbe giocare come mezzala al fianco del playmaker Benali, Barberis l’altro interno di centrocampo mentre sulle fasce potrebbero agire Sampirisi e Milic. In difesa, a protezione di Cordaz, sono favoriti Vaisanen, Spolli e Golemic; nel reparto avanzato invece altra possibilità per il giovane Machach e per Stefano Pettinari, in alternativa spazio a Molina o Firenze (che può anche fare la mezzala).

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Brescia Crotone: la squadra favorita è ovviamente quella di casa, con un valore di 1,83 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare 3,30 volte quello che avrete investito con questo bookmaker, mentre il successo esterno degli squali corrisponde a una vincita di 4,50 volte la cifra messa sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA