Diretta Gozzano Alessandria/ Streaming video e tv: derby piemontese in anticipo

Gozzano Alessandria, diretta dall’arbitro Marco Monaldi di Macerata oggi pomeriggio, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 16.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo l’ultima rivoluzione delle classifiche del campionato di terza serie, le due formazioni piemontesi sembrano quantomeno al sicuro in chiave salvezza. Nonostante l’ultima sconfitta sul campo del Pisa, il Gozzano resta a tre punti dalla zona play off, mentre quattro lunghezze indietro c’è l’Alessandria, con i grigi reduci da uno scivolone in casa contro l’Arzachena costato la panchina all’allenatore Gaetano D’Agostino. In attesa di individuare un sostituto, l’Alessandria proverà a fare bottino pieno in questo derby piemontese per evitare di perdere del tutto contatto con la speranza di riagganciare la zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gozzano-Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO ALESSANDRIA

Le probabili formazioni del match. I padroni di casa del Gozzano schiereranno una difesa a tre con Emiliano, Rizzo e Gigli davanti all’estremo difensore Viola. A Petris sarà affidata la fascia destra e a Tumminelli la fascia sinistra, col brasiliano Messias affiancato da Gemelli e Graziano nella zona centrale sulla mediana. In attacco, spazio e Rolfini e a Bruschi. Risponderà l’Alessandria con Cucchietti tra i pali, Gemignani schierato in posizione di terzino destro e Agostinone schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Panizzi e Prestia giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio a Checchin, Chiarello e Maltese, mentre in assenza di Santini, squalificato dopo l’espulsione per doppia ammonizione rimediata nel match contro l’Arzachena, giocheranno nel tridente offensivo Coralli, De Luca e Sartore.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 3-5-2 per quanto riguarda il Gozzano allenato da Antonio Soda e con il 4-3-3 per quanto concerne l’Alessandria, che anche con il nuovo allenatore dovrebbe ripartire da un modulo congeniale ai propri giocatori dopo la fine della gestione D’Agostino. Unico precedente tra i professionisti fra i due club, l’1-1 del match d’andata disputato lo scorso 28 ottobre. Dopo il vantaggio del Gozzano firmato da Palazzolo, l’Alessandria rimontò tra le mura amiche dello stadio Moccagatta con un gol di Santini.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono seppur con prudenza sul Gozzano per la conquista dei tre punti in casa contro l’Alessandria. Vittoria interna quotata 2.62 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 2.90 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.30 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.50 da Bet365.



