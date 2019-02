Diretta Imolese Vis Pesaro/ Streaming video e tv: quote, Dionigi favorito (Serie C)

Imolese Vis Pesaro, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto oggi, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 20.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Momento delicato sia per i padroni di casa emiliani sia per i marchigiani: entrambe le formazioni nel girone d’andata avevano brillato tra le rivelazioni del campionato, ma hanno subito un brusco calo nelle ultime giornate disputate. Imolese ancora ko nel derby contro il Rimini, ultimo match disputato in campionato, mentre la Vis Pesaro perdendo in casa contro l’Albinoleffe ha visto acuirsi ulteriormente la sua recente crisi, che ha fatto registrare al momento quattro sconfitte consecutive per gli uomini allenati da Leonardo Colucci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Imolese-Vis Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE VIS PESARO

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Galli di Imola. I padroni di casa emiliani schiereranno Rossi in porta e una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Boccardi, Checchi, Carini e il belga Fiore. A centrocampo si muoveranno Hraiech, Carraro e Valentini, mentre Mosti avrà compiti da trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Giuseppe Giovino e da Lanini. Risponderà la Vis Pesaro con Tomei in porta e una difesa a tre con Rocchi, Briganti e Gennari titolari. Paoli e Gaiola saranno i centrali di centrocampo, mentre gli esterni di fascia saranno il montenegrino Hadziosmanovic a destra e Rizzato a sinistra. Lazzari si muoverà da trequartista alle spalle del duo composto da Voltan e da Guidone.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 4-3-1-2 sia per quanto riguarda l’Imolese allenata da Alessio Dionisi e con il 3-4-1-2 per quanto concerne la Vis Pesaro guidata in panchina da Leonardo Colucci. Unico precedente tra i professionisti tra le due formazioni, quello del 28 ottobre scorso nella sfida d’andata di questo campionato, 1-1 il risultato con i marchigiani che pareggiarono nel finale di partita con Kirilov il gol del vantaggio siglato su rigore da Lanini.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sull’Imolese per la conquista dei tre punti in casa contro la Vis Pesaro. Vittoria interna quotata 2.15 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.05 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 3.75 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.75 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.40 da Bet365.



