Diretta Pescara Padova/ Streaming video DAZN: Pillon senza Balzano per questa sfida

Pescara Padova, partita diretta dal signor Fourneau, si gioca alle ore 15:00 di sabato 23 febbraio ed è una delle sfide che rientrano nel programma della 25^ giornata per il campionato di Serie B 2018-2019. Ottima occasione per il Delfino che, reduce dalla vittoria di Crotone, continua a inseguire la promozione diretta ed entra in questo turno con quattro di lunghezze da recuperare al Palermo e un terzo posto virtuale, visto che si trova a -1 dal Benevento ma rispetto ai sanniti ha giocato una partita in meno. Bepi Pillon è tornato alla vittoria nell’ultimo Monday Night del torneo, dopo aver fatto appena tre punti in quattro partite tra le quali spicca chiaramente il rovescio interno contro il Brescia (1-5); pur tra alti e bassi il Pescara resta in corsa per salire in Serie A senza passare dai playoff e oggi deve sfruttare un calendario che lo vede accoppiato al Padova, uno dei fanalini di coda della classifica. I biancoscudati non vincono da quattro gare e lo hanno fatto solo una volta nelle ultime undici: dopo le cinque sconfitte consecutive se non altro i veneti si sono leggermente ripresi, hanno vinto nettamente il derby contro il Verona e sabato scorso hanno centrato il terzo pareggio in fila fermando il Foggia. Dovrà stare attenta allora la squadra abruzzese a non dare per scontato l’impegno, considerando che all’andata era stato rimontato dal 2-0 con pareggio incassato all’ultimo secondo; vedremo come andranno le cose nella diretta di Pescara Padova, intanto possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro formazioni sul terreno di gioco dello stadio Adriatico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Padova non è prevista: come sempre infatti il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio di diretta streaming video potrà essere sfruttato anche collegando (tramite Chromecast) i vostri dispositivi al vostro televisore, ma sul vostro schermo potrete eventualmente installare direttamente l’applicazione, a patto di avere una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PADOVA

Abruzzesi senza Balzano per Pescara Padova: il suo posto sulla corsia destra potrebbe essere occupato da Matteo Ciofani con Crecco che a questo punto potrebbe scalare indietro come terzino sinistro. In mezzo Campagnaro con Scognamiglio a protezione di Fiorillo, a centrocampo invece dovrebbe esserci la conferma per Melegoni e Memushaj ai lati del regista e capitano Brugman, anche se Alessandro Bruno e Franck Kanouté sperano in un posto. Nel tridente offensivo il solito dubbio Capone-Monachello: con il primo Mancuso da prima punta, con il secondo il bomber (13 gol in campionato) andrà a sinistra, dall’altra parte confermato Marras. Il Padova sarà in campo con la difesa a tre, e dunque Andelkovic a guidare un reparto che, davanti a Minelli, sarà completato da Trevisan e Cherubin. Tanta esperienza dietro, ma anche in mezzo con Pulzetti mediano e due esterni come Morganella e Longhi, in cabina di regia si posiziona idealmente Calvano. Sulla trequarti giocherà Clemenza, davanti invece con Federico Bonazzoli può agire Alessandro Capello, pronto a sfilare la maglia a Marcandella.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco il pronostico su Pescara Padova per come lo ha tracciato l’agenzia di scommesse Snai: ovviamente il Delfino parte favorito e ha una quota di 1,83 volte la somma giocata per il segno 1, che identifica la sua vittoria. Il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,20 volte la posta mentre con il successo esterno dei biancoscudati, regolato dal segno 2, la vincita corrisponderebbe a 4,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA