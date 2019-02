Diretta Sambenedettese Ternana/ Streaming video e tv: umbri in crisi (Serie C)

Sambenedettese Ternana, diretta dall’arbitro Federico Longo di Paola oggi, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 20.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. 34 punti per la Sambenedettese, 33 in classifica per due squadre al confine della zona play off, pur considerando le diverse ambizioni di inizio stagione delle due squadre. La Ternana sperava di recuperare il terreno perduto a inizio stagione ed essere protagonista, è invece dovuta passare attraverso gli esoneri di De Canio prima e di Calori poi, passando sotto la guida di Fabio Gallo che ha rimesso in moto la classifica pareggiando 1-1 nell’ultima trasferta di Rimini. Pari senza reti interno per la Samb nel derby marchigiano dell’ultima giornata, con i rossoblu che restano sotto il tiro della critica del loro vulcanico presidente ma possono comunque giocarsi le loro chance in chiave play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sambenedettese-Ternana non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE TERNANA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa marchigiani schiereranno Sala in porta e una difesa a tre composta da Miceli, dal croato Celjak e da Fissore. A destra si muoverà Rapisarda e a sinistra Ilari come esterni laterali, mentre Gelonese, Caccetta e Signori saranno i centrali di centrocampo. In attacco Calderini e Stanco faranno coppia. Risponderà la Ternana con Iannarilli tra i pali, Fazio schierato in posizione di terzino destro e Bergamelli schierato in posizione di terzino destro, mentre al centro della difesa sarà schierata la coppia formata dal francese Diakité e dal bulgaro Hristov. Altobelli e Callegari saranno i centrali di centrocampo, mentre Furlan a destra e Pobega a sinistra saranno gli esterni laterali. In attacco spazio al tandem Vantaggiato-Marilungo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 3-5-2 per quanto riguarda l’Imolese allenata da Giorgio Roselli e con il 4-4-2 per quanto concerne la Ternana guidata in panchina da Fabio Gallo. All’andata allo stadio Libero Liberati il confronto tra le due squadre terminò a reti bianche, mentre a San Benedetto del Tronto i due club non si affrontano dal 13 novembre 2006, con i rossoverdi che espugnarono 0-1 lo stadio Riviera delle Palme.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sulla Sambenedettese per la conquista dei tre punti in casa contro l’Imolese. Vittoria interna quotata 2.30 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 3.40 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.75 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.40 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA