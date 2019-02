Diretta Rimini Ternana/ Streaming video tv: si riparte dal 18’ primo tempo (Serie C)

Rimini Ternana, diretta dall’arbitro Daniele De Santis della sezione Aia di Lecce, è il recupero di Serie C che si disputa alle ore 20.30 di questa sera, martedì 19 febbraio 2019, presso lo stadio Romeo Neri della città romagnola. Non si tratterà di una partita completa: Rimini Ternana, sfida valida per il girone B, ripartirà infatti dal 18’ minuto del primo tempo, quando lo scorso 30 dicembre la partita era stata sospesa per nebbia sul punteggio di 0-0 e non si era poi più riusciti a farla ripartire. Avremo dunque una prima frazione di circa mezz’ora, poi invece un secondo tempo normale. Nel frattempo è naturalmente cambiata la situazione di classifica di queste due squadre: la Ternana sta vivendo un momento negativo, ha perso anche sabato in casa contro la Triestina e in questo momento con 32 punti sarebbe clamorosamente fuori dalla zona playoff. Il Rimini invece ha 30 punti, che però sono più in linea con le minori ambizioni della squadra romagnola, che per di più tre giorni fa ha vinto per 2-0 il derby con l’Imolese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Rimini Ternana l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI TERNANA

Una segnalazione molto importante circa le probabili formazioni di Rimini Ternana è che in questo recupero non potranno scendere in campo i giocatori che al 30 dicembre non erano tesserati per queste società, di conseguenza saranno assenti tutti gli acquisti nel mercato di gennaio. Per il Rimini si tratta di Nava, Palma, Pierfederici, Piccioni e Kalombo; nella Ternana invece non ci potranno essere Russo, Castiglia, Boateng, Paghera e Palumbo. L’emergenza è particolarmente significativa per Fabio Gallo, il nuovo allenatore della Ternana che sabato al debutto non è riuscito a dare la scossa, incassando la sconfitta casalinga contro la Triestina: oltre agli assenti per regolamento, i rossoverdi umbri devono pure fare i conti con gli acciacchi di Giraudo, Defendi e Nicastro. Da notare invece che potrà essere presente chi non c’era il 30 dicembre, perché non convocato magari per infortunio, naturalmente se già all’epoca era tesserato per Rimini o Ternana.



