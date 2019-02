Diretta Scandicci Busto Arsizio/ Streaming video e tv: sfida ai vertici (volley)

Scandicci Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Luca Saltalippi e Simone Santi, si gioca questa sera alle ore 20.30 come anticipo televisivo della ventunesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Ci attende dunque una bella serata di pallavolo dal Palazzetto dello Sport di Scandicci, perché la partita Scandicci Busto Arsizio metterà di fronte due delle prime quattro squadre in classifica, sia pure con prospettive leggermente diverse. La Savino del Bene Scandicci è infatti terza con 42 punti e insegue la coppia Conegliano-Novara, che sono al comando con 46 punti, non avendo ancora rinunciato ad inseguire il primo o almeno il secondo posto se qualcuno davanti rallenterà. La Unet e-work Busto Arsizio invece condivide il quarto posto con Casalmaggiore a quota 35 punti, mentre Monza è dietro di una sola lunghezza: si annuncia una grande sfida tutta lombarda per le posizioni dal quarto al sesto posto, naturalmente puntando alla quarta piazza che darebbe il fattore campo nei quarti dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Scandicci Busto Arsizio in diretta tv, come abbiamo già accennato, sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18.00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Scandicci Busto Arsizio. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Sfida di altissimo livello sarà quella tra Scandicci e Busto Arsizio, come abbiamo già avuto modo di capire. In settimana per la squadra toscana è arrivata una fondamentale vittoria in Champions League nel derby italiano con Conegliano, che ha dato alle ragazze di Carlo Parisi la certezza della qualificazione ai quarti. In proporzione dunque in Europa le cose per Scandicci vanno ancora meglio che in campionato, dove invece la Savino del Bene insegue le venete (che tra l’altro eliminarono Scandicci in Coppa Italia) e non sarà facile puntare a una delle prime due posizioni nella griglia per i playoff. Un piazzamento migliore possibile è l’obiettivo anche per Busto Arsizio, che ragionevolmente dovrebbe ottenere un posto tra il quarto e il sesto: da evitare quest’ultimo piazzamento, che darebbe un quarto contro una delle tre big, nella sfida molto più equilibrata fra la quarta e la quinta sarebbe naturalmente auspicabile godere del fattore campo. Fare punti a Scandicci sarebbe naturalmente un bel bonus nella corsa di Busto verso il quarto posto, è un’occasione che le ragazze di Marco Mencarelli proveranno a cogliere.



