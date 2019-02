Diretta Trento Padova/ Streaming video e tv: delicato derby del Nord-Est (volley)

Trento Padova, diretta dagli arbitri Giorgio Gnagni e Mauro Goitre, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 23 febbraio 2019, come anticipo della ventiduesima giornata della Superlega di volley maschile. Grande pallavolo dunque alla BLM Group Arena che ospiterà un derby del Nord-Est decisamente interessante, dal momento che Trento Padova metterà in palio una posta decisamente significativa per entrambe le formazioni. I favori del pronostico vanno naturalmente alla Itas Trentino, seconda in classifica con 51 punti: la squadra di Angelo Lorenzetti tuttavia in Coppa Italia è stata eliminata in semifinale e settimana scorso, al ritorno in campionato, ha perso l’altro derby del Nord-Est a Verona, di conseguenza urge tornare alla vittoria perché la lotta con Perugia e Civitanova per le prime tre posizione è ormai entrata nel vivo. Missione logicamente difficile dunque per la Kioene Padova, settima con 32 punti: un posto ai playoff è comunque vicino per gli uomini di Valerio Baldovin, che scenderanno in campo sapendo che ogni punto preso a Trento sarà tanto di guadagnato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Trento Padova in diretta tv, come abbiamo già accennato, sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18.00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Trento Padova. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Trento Padova, come detto, vedrà certamente favorita l’Itas, che ha però urgenza di tornare alla vittoria in questo mese di febbraio non particolarmente fortunato, nel quale prima è sfumato l’obiettivo Coppa Italia e poi è arrivata la sconfitta di Verona che rende più difficile per coach Lorenzetti inseguire il primo posto attualmente occupato da Perugia. Naturalmente non si può parlare di crisi, tuttavia è fondamentale tornare a vincere per avvicinare il primato o quanto meno per difendere il secondo posto da Civitanova, perché garantirebbe il fattore campo nella probabile semifinale proprio contro la Lube. Padova invece ai playoff punta ad esserci: la qualificazione a dire il vero non dovrebbe essere un problema dal momento che i veneti sono settimi e in tal senso fu molto importante la vittoria ottenuta a Monza un mese fa, ma la certezza non c’è ancora. Comunque oggi sarà soprattutto un test di maturità per Padova, in una trasferta molto difficile come certamente ce ne saranno ai playoff.



© RIPRODUZIONE RISERVATA