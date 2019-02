Diretta Virtus Verona Vicenza/ Streaming video e tv: le mosse per il derby (Serie C)

Virtus Verona Vicenza, diretta dall’arbitro Daniele De Santis di Lecce oggi, sabato 23 febbraio 2019 alle ore 20.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Scaligeri reduci da una sconfitta contro il Renate e un pari contro la Giana Erminio che pesano nella corsa salvezza. La Virtus Verona resta ultima in classifica con l’Albinoleffe che si è staccato di tre punti dall’ultima piazza ed ora dovrà misurarsi con la voglia di riscatto di un Vicenza al momento al nono posto, con tre punti di vantaggio per la qualificazione ai play off sulla Vis Pesaro undicesima, ma capace di ottenere solo due punti nelle ultime tre partite di campionato. Berici che non riescono dall’inizio dell’anno a prendere il ritmo d’alta classifica, nonostante gli ambiziosi piani della nuova proprietà che ha rilanciato il club dopo le ultime difficili stagioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Verona-Vicenza non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA VICENZA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. I padroni di casa veneti schiereranno Chironi in porta e una difesa a tre con N’Ze, Trainotti e Sirignano titolari. Giorico e Casarotto saranno i centrali di centrocampo, col romeno Onescu schierato sulla fascia destra e Pinton schierato sulla fascia sinistra. Il croato Grbac avrà compiti da trequartista con Grandolfo e Nolé in coppia in attacco. Risponderà il Vicenza con Albertazzi in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Bonetto, Pasini, Bizzotto e Martin. A centrocampo il terzetto titolare sarà quello composto da Bovo, Cinelli e Zarpellon, il tridente offensivo berico sarà guidato dal marocchino Arma affiancato da Giacomelli e da Guerra.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 3-4-1-2 per quanto riguarda la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco e con il 4-3-3 per quanto concerne il Vicenza guidato in panchina da Michele Serena. Il match d’andata di questo campionato è l’unico confronto diretto tra le due formazioni in questa stagione: i berici hanno avuto la meglio con un pirotecnico 3-2, con gol di Curcio, Giacomelli e Bizzotto, quest’ultimo decisivo dopo i gol scaligeri di Lavagnoli e Grandolfo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Vicenza per la conquista dei tre punti in trasferta contro la Virtus Verona. Vittoria interna quotata 3.25 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 2.25 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.55 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.45 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA