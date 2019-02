Video/ Milan Empoli (3-0): highlights e gol della partita (Serie A)

Il video di Milan Empoli ci parla di una nuova vittoria per la squadra di Gattuso con un bel 3-0 che permette di distanziare la Roma di quattro punti. Pronti via i rossoneri passano in vantaggio con un colpo di testa di Paquetà, la rete viene annullata dal Var però per un evidente fuorigioco. Al ventesimo tira a giro da fuori Castillejo e Dragowski è bravissimo a tuffarsi e a deviarla in angolo. Diventa una sfida tra il portiere dei toscani e l’attaccante dei meneghini, ci prova ancora da fuori e trova la risposta nuovamente in corner. Nel finale della prima frazione i rossoneri chiedono un calcio di rigore per un eventuale contatto tra Di Lorenzo e Paquetà, l’arbitro fa bene a lasciar correre. Pronti via nella ripresa l’Empoli sfiora il gol con Krunic, che dal centro dell’area di rigore calcia malissimo. I rossoneri si svegliano all’improvviso e in cinque minuti siglano due gol. Prima Piatek sfrutta una bella palla messa al centro da Calhanoglu poi Kessie sorpassa il portiere avversario con un bel tocco sotto mandato in porta Castillejo. Proprio lo spagnolo al minuto 67 segna il 3-0 e chiude la partita. Nella finale si poteva togliere una bella soddisfazione Fabio Borini che entra in campo e segna la quarta rete del match. L’arbitro però annulla tutto per fuorigioco attivo di Cutrone.

Clicca qui per il video della partita

Video Milan Empoli: le dichiarazioni

Andiamo a vedere per il video di Milan Empoli quelle che sono le dichiarazioni di fine partita. Franck Kessié, autore del gol del 2-0, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dimostrandosi soddisfatto della gara. Ecco le sue parole: “Il campionato è ancora lungo e bisogna fare i complimenti alla squadra. Dobbiamo pensare solo a giocare e fare quello che dice il mister. Sempre così quando vene bene le cose, ma ora la terzo posto non ci pensiamo. Devo continuare così e migliorare nella statistica dei gol. Voglio farne più dello scorso anno e ci sto provando adesso. Bakayoko prima fischiato e poi standing ovation per lui? Quando vai male tutti fischiano, ora sta facendo molto bene e sta aiutando la squadra. Deve giocare così e pensare ad aiutare la squadra senza soffermarsi su altro”.

Il tabellino

Prima di andare a vedere il video di Milan Empoli, soffermiamoci sui numeri che ci regala il tabellino:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko (35′ st Biglia), Paquetà (24′ st Borini), Castillejo, Piatek (24′ st Cutrone), Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Calabria, Laxalt, Strinic, Bertolacci, Mauri, Montolivo. All.: Gattuso.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (21′ st Ucan), Bennacer, Krunic, Pasqual (29′ st Pajac); Caputo, Farias (21′ st La Gumina). A disp.: Perucchini, Provedel, Rasmussen, Diks, Maietta, Nikolau, Brighi, Capezzi, Traoré, Oberlin. All.: Iachini.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

MARCATORI: 4′ st Piatek (M), 6′ st Kessie (M), 22′ st Castillejo (M) 33′ st Borini (M).

Ammoniti: Di Lorenzo (E); Calhanoglu (M).

Recupero: 2′ pt, 4′ st.

Highlights e gol della partita





© RIPRODUZIONE RISERVATA