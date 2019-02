Diretta Entella Piacenza/ Streaming video e tv: scontro al vertice (Serie C)

Entella Piacenza, diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani della sezione Aia di Empoli, sarà il big-match della ventottesima giornata del girone A di Serie C: appuntamento di lusso dunque oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio 2019, alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari. Entella Piacenza infatti vedrà sfidarsi i liguri, che occupano il primo posto in classifica con 49 punti dopo la vittoria nel recupero di mercoledì contro la Pistoiese, e gli emiliani che invece fanno parte del terzetto dei primi inseguitori della capolista a quota 46 punti, arrivando dalla vittoria di domenica scorsa sulla Pro Patria e con qualche giorno di riposo in più rispetto all’Entella che ha dovuto appunto giocare anche mercoledì. I liguri d’altronde avranno molti straordinari da affrontare, dal momento che hanno diverse partite ancora da recuperare, ma questa è naturalmente una buona notizia per l’Entella, che potrebbe infatti consolidare ulteriormente il proprio primato. Per il Piacenza dunque oggi potrebbe essere fondamentale una vittoria per agganciare il primo posto, altrimenti la Virtus Entella in seguito potrebbe diventare irraggiungibile per gli emiliani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Entella Piacenza; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PIACENZA

Parlando adesso delle probabili formazioni per Entella Piacenza, Roberto Boscaglia potrebbe proporre i padroni di casa liguri con il 4-3-1-2 che vedrebbe Padroni in porta, protetto da una difesa a quattro con Belli, De Santis, Chiosa e Crialese; nel terzetto di centrocampo invece dovrebbero essere titolari Icardi, Paolucci e Ardizzone, ecco poi Iocolano in qualità di trequartista alle spalle dei due attaccanti Currarino e Mota Carvalho. La risposta di Arnaldo Franzini potrebbe prevedere invece un 4-3-3: Fumagalli fra i pali, davanti a lui Bertoncini, Silva, Pergreffi e Barlocco nella retroguardia a quattro uomini; a centrocampo Marotta è il perno, affiancato dalle mezzali Corsinelli e Della Latta, mentre Sestu e Di Molfetta dovrebbero essere gli esterni del tridente d’attacco imperniato sul centravanti Ferrari.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico del big-match Entella Piacenza, secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, appare senza dubbio favorevole ai padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,15, mentre con il segno 2 per il successo esterno del Piacenza si arriva a quota 3,50. Livello intermedio infine per il pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,00 volte la posta in palio.



