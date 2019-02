Diretta Fiorentina Inter/ Streaming video e tv: tanti incroci tra ex al Franchi

Fiorentina Inter sarà diretta dal signor Rosario Abisso, ed è valida per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: si tratta della partita che chiude il sesto turno del girone di ritorno, squadre in campo alle ore 20:30 di domenica 24 febbraio. Sembra essere un buon momento per entrambe: i viola si sono rimessi in corsa per un posto in Europa League con la bella vittoria sul campo della Spal, terzo successo esterno in un torneo che è stato piuttosto avaro di soddisfazioni lontano dal Franchi. Ritrovare il passo fuori casa potrebbe essere la chiave per la Fiorentina, che non è mai riuscita a trovare la giusta continuità ma sa bene che, se dovesse farlo, sarebbe tecnicamente superiore alle sue avversarie per sesta e settima posizione. L’Inter, archiviata la pratica in Europa League, vuole invece blindare il terzo posto e provare ad avvicinare il secondo: lo sta facendo bene avendo vinto le ultime due partite, al netto del caso Icardi ancora da risolvere. Sarà una partita con tanti ex, tra cui Stefano Pioli: il tecnico emiliano era partito molto bene sulla panchina nerazzurra ma poi non è riuscito a completare l’opera, venendo esonerato dopo essere subentrato a stagione in corso. Vediamo ora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi, mentre aspettiamo la diretta di Fiorentina Inter che si prospetta una sfida davvero molto interessante ed equilibrata, almeno sulla carta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Inter è disponibile sulla televisione satellitare, e dunque sarà un’esclusiva riservata agli abbonati: appuntamento sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) o Sky Sport 251 – eventualmente utilizzabile il codice d’acquisto 420188 per comprare il singolo evento – mentre in assenza di un televisore potrete attivare l’applicazione Sky Go per seguire la partita in diretta streaming video, usufruendo senza costi aggiuntivi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Cosa ci dicono le probabili formazioni di Fiorentina Inter? Giovanni Simeone, tornato al gol, potrebbe trovare una maglia da titolare nel tridente offensivo e se la vede con Gerson che, eventualmente, potrebbe anche scalare a centrocampo al fianco di Veretout (qui è in ballottaggio con Edmilson Fernandes). Federico Chiesa e Muriel sono certi del posto, così come Benassi che è uno degli ex e agirà da mezzala; in difesa sempre out German Pezzella, dunque Milenkovic a destra con Ceccherini al fianco di Vitor Hugo oppure il serbo centrale con Laurini titolare. In porta ovviamente giocherà Lafont, a sinistra Biraghi che è un altro ex. Nell’Inter appunto da risolvere il caso Icardi, dunque al momento gioca Lautaro Martinez: il Toro sarà schierato davanti a Nainggolan con Politano e Perisic che agiranno sugli esterni offensivi. A centrocampo Vecino e Brozovic partono come favoriti ma attenzione alla possibilità di vedere Gagliardini o anche Joao Mario (utile anche per la trequarti), poi una difesa nella quale Asamoah potrebbe lasciare spazio a Dalbert mentre D’Ambrosio è in vantaggio su Cédric Soares per la corsia destra. Davanti ad Handanovic dovrebbero esserci De Vrij e Skriniar, senza troppe discussioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Fiorentina Inter sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 che identifica la vittoria interna dei viola vale 2,80 volte la posta contro il valore di 2,60 che è stato assegnato all’eventualità del successo dei nerazzurri, che sono dunque la squadra favorita. Il segno X regola come sempre l’ipotesi del pareggio, e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA