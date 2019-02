Diretta Inter Rapid Vienna/ Streaming video tv: nerazzurri, è fatta (Europa League)

Inter Rapid Vienna, che sarà diretta dall’arbitro portoghrese Artur Dias, è valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019: si gioca alle ore 21:00 di giovedì 21 febbraio. Si riparte dal rigore di Lautaro Martinez con cui i nerazzurri hanno vinto la partita di andata: un gol esterno molto importante e soprattutto una vittoria preziosa, perché adesso per arrivare agli ottavi la squadra di Luciano Spalletti potrà anche pareggiare. Il Rapid Vienna non può fare altro che vincere, con qualunque punteggio: un 1-0 lo porterebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori, un altro risultato invece sarebbe utile per passare il turno. Per quanto si è visto una settimana fa però l’Inter non dovrebbe avere problemi ad eliminare i biancoverdi, essendo decisamente superiori; l’unico rammarico è quello di non aver sfruttato tutte le occasioni da rete capitate, ma nel frattempo in campionato è arrivata un’altra vittoria, contro la Sampdoria, utile per blindare il terzo posto. Andiamo ora a vedere come potrebbero disporsi le due squadre sul terreno di gioco di San Siro, mentre aspettiamo la diretta di Inter Rapid Vienna che prenderà il via tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Rapid Vienna sarà su Tv8, e dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti; gli abbonati alla televisione satellitare potranno comunque gustare la partita anche attraverso il loro decoder, selezionando il canale Sky Sport Uno (201) oppure Sky Sport 251, avendo a disposizione anche il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go che, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER RAPID VIENNA

Rispetto alla partita di andata, in Inter Rapid Vienna tornano Skriniar e Brozovic: entrambi potrebbero essere titolari, da valutare chi sarà il partner dello slovacco al centro della difesa tra Ranocchia e Miranda con Cédric Soares e Asamoah che si disporranno sugli esterni, mentre in porta andrà il nuovo capitano Handanovic. A centrocampo appunto si rivede Brozovic: il croato potrebbe fare coppia con Borja Valero, oppure con Vecino se lo spagnolo dovesse essere impiegato sulla trequarti. I laterali offensivi dovrebbero essere Candreva e Perisic, oppure Candreva e Politano; sembra comunque certo che l’ex della Lazio sarà in campo, mentre Lautaro Martinez è nuovamente pronto a fare le veci di Icardi. Il Rapid Vienna dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla squadra messa in campo all’andata: Sonnleitner e Hofmann davanti al portiere Strebinger, poi Potzmann e Bolingoli-Mbombo come terzini. A centrocampo capitan Schwab schierato in coppia con Martic, mentre potrebbe avere una maglia da titolare l’ex Knassmullner, impiegato sulla trequarti con Murg e Schobersberger da esterni, la prima punta questa volta potrebbe essere Pavlovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, Inter Rapid Vienna ha un pronostico nettamente a favore dei nerazzurri: il segno 1 che identifica il successo dei padroni di casa vale infatti XX volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di XX che è stato posto sul segno 2 che dovrete giocare per il successo esterno degli austriaci. Per il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il valore previsto dal bookmaker corrisponde a 5,25 la somma indicata.



