Diretta Manchester United Liverpool/ Streaming video e tv: classica ad Old Trafford

Manchester United Liverpool, in diretta dallo storico stadio Old Trafford, è il piatto forte della ventisettesima giornata della Premier League inglese: l’appuntamento sarà alle ore 15.05 italiane (le 14.05 locali) di oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio. Concentrazione massima sul campionato dunque per la grande sfida fra Red Devils e Reds, perché Manchester United Liverpool è il derby d’Inghilterra, la partita tra le due squadre che più di ogni altra hanno fatto la storia del calcio inglese, anche se negli ultimi anni i principali successi sono andati altrove. Entrambe le squadre sono ancora in corsa pure in Champions League, a dire il vero con notizie non esaltanti dall’andata degli ottavi, con sconfitta in casa contro il Psg per il Manchester United e pareggio casalingo contro il Bayern per quanto riguarda il Liverpool. In campionato sta sicuramente meglio la squadra di Jurgen Klopp, che con 65 punti sta contendendo al City il primato, il Manchester United invece a quota 51 deve lottare per conquistare il quarto posto, l’ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Liverpool sarà garantita su Sky, che detiene in esclusiva i diritti della Premier League: l’appuntamento per gli appassionati di calcio inglese sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, i canali numero 201 e 203 della piattaforma satellitare, che metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go per chi non potesse mettersi davanti a un televisore all’ora della partita ad Old Trafford.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LIVERPOOL

Dando uno sguardo alle probabili formazioni per Manchester United Liverpool, ecco che Ole Gunnar Solskjaer dovrebbe sostanzialmente confermare lo United che lunedì ha battuto il Chelsea in Fa Cup. Dunque modulo 4-3-1-2 con Romero in porta, protetto dalla linea difensiva a quattro composta da Young, Smalling, Lindelof e Shaw; a centrocampo dovremmo invece vedere il terzetto formato da Pogba, Matic ed Herrera, ecco poi Mata in posizione da trequartista in appoggio ai due attaccanti, Lukaku e Rashford. Non ci attendiamo clamorose novità nemmeno nel Liverpool di Jurgen Klopp: modulo 4-3-3 con Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Robertson nella retroguardia a quattro davanti ad Alisson; a centrocampo potrebbe esserci un ballottaggio tra Keita e Milner per affiancare Henderson e Wijnaldum, mentre il tridente breve senza dubbio Salah e Mané, con Sturridge valida alternativa a Firmino come centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Si annuncia abbastanza incerto il pronostico di Manchester United Liverpool, almeno secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Nonostante si giochi ad Old Trafford, appare leggermente favorito il Liverpool: il segno 2 è infatti quotato a 2,30, mentre con il segno 1 per il successo casalingo del Manchester United si arriva a quota 3,00. L’ipotesi più remunerativa tuttavia è il pareggio, infatti il segno X varrà 3,50 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA