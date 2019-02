Diretta Paganese Bisceglie/ Streaming video e tv, campani già condannati (Serie C)

Paganese Bisceglie, sfida che sarà diretta dal signor Francesco Luciani, si gioca alle ore 20:30 di domenica 24 febbraio e rientra nel quadro della ventottesima giornata della Serie C 2018-2019. Siamo nel girone C, e al Marcello Torre si affrontano le ultime due squadre della classifica: rimasta ultima dopo la radiazione del Matera, la Paganese è sostanzialmente condannata alla retrocessione diretta in Serie D. Ha vinto una sola volta nel torneo, ha perso le ultime cinque partite e otto delle ultime dieci; soprattutto ha raccolto 9 punti in tutti e ne deve recuperare 13 (in 10 partite) allo stesso Bisceglie, che dunque ha come obiettivo la salvezza diretta ma se non altro sa di avere un margine più che rassicurante alle sue spalle. I pugliesi sembrano essere in leggera ripresa dopo i cinque ko in serie maturati tra dicembre e gennaio: nelle ultime quattro partite hanno ottenuto 7 punti davvero preziosi e domenica scorsa hanno acuito la crisi del Rende battendolo 2-1. Una vittoria ospite nella diretta di Paganese Bisceglie sancirebbe sostanzialmente la discesa in Serie D degli stellati; vedremo allora come andranno le cose, intanto possiamo fare un excursus ideale su quelle che sono le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Paganese Bisceglie: come sempre il campionato di Serie C è trasmesso in esclusiva – con l’eccezione di qualche partita – sul portale elevesports.it, che per la quinta stagione fornisce le gare di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio – gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno – oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso; per accedere alle immagini avrete naturalmente bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE BISCEGLIE

Vedremo se in Paganese Bisceglie la squadra di casa cambierà assetto; domenica scorsa si è presentata in campo con un 3-5-2 nel quale a protezione di Santopadre erano schierati in linea Piana, Acampora e Dellafiore con due esterni mandati a fare compagnia ai centrocampisti. Carotenuto a destra e Perri a sinistra, con Capece e Navas a supporto del playmaker arretrato Gaeta; davanti non si dovrebbe rinunciare a Di Renzo e Parigi, l’alternativa potrebbe essere Cappiello per avere maggiore imprevedibilità. Il Bisceglie dovrebbe verosimilmente confermare la squadra che ha battuto il Rende, dunque un modulo speculare con Jovanovic e Starita davanti, Triarico e Bangu che fanno le mezzali con Risolo che invece si occupa della cabina di regia, e arriva dalla rete decisiva messa a segno in pieno recupero. I laterali saranno Longo e Giron; in difesa comanda Maccarrone con capitan Markic e Maestrelli ai suoi lati, il portiere sarà Cerofolini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Paganese Bisceglie analizziamo quanto ci dicono le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: è la squadra di casa a partire con il favore del pronostico ma c’è poca differenza tra il valore di 2,50 assegnato all’eventualità della vittoria campana (segno 1) e il 2,85 che accompagna il segno 2 sul quale scommettere per il successo esterno dei pugliesi. Con il pareggio, eventualità identificata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,00 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul tavolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA