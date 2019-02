Diretta Sampdoria Cagliari/ Streaming video DAZN: quote tutte per la Samp (Serie A)

Sampdoria Cagliari, diretta dall’arbitro Massimi oggi, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 12.30, sarà il lunch match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Momento delicato per i blucerchiati, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato nei match contro Napoli, Frosinone e Inter. Un momento no che ha anche riportato indietro in classifica la squadra di Giampaolo, al momento a cinque punti di distanza dalla qualificazione europea. Anche il Cagliari era reduce da tre sconfitte consecutive, ma contro il Parma è arrivata una rimonta preziosissima che ha riportato in quota i rossoblu e scacciato soprattutto i cattivi pensieri in chiave di classifica, col terzultimo posto occupato dal Bologna tornato ad essere lontano sei lunghezze per i sardi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria-Cagliari non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Ferraris di Genova. I padroni di casa blucerchiati schiereranno Audero tra i pali e una difesa a quattro schierata da destra a sinistra con il polacco Berezynski, il danese Andersen, Tonelli e Murru. A centrocampo terzetto titolare composto dal belga Praet, dallo svedese Ekdal e dall’altro polacco Linetty, mentre Saponara sarà il trequartista alle spalle di Quagliarella e del francese Defrel, in tandem sul fronte d’attacco. Cragno in porta sarà alle spalle di una difesa a quattro nel Cagliari con Padoin a destra, Luca Pellegrini a sinistra e Ceppitelli e Pisacane impiegati come centrali. I tre di centrocampo saranno Cigarini, Deiola e il moldavo Ionita, mentre Barella sarà il trequartista alle spalle del duo Pavoletti-Cerri, con Joao Pedro squalificato dopo l’espulsione per doppia ammonizione subita contro il Parma.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Entrambe le squadre saranno schierate tatticamente con il 4-3-1-2, sia per quanto riguarda la Sampdoria allenata da Marco Giampaolo, sia per quanto concerne il Cagliari guidato in panchina da Rolando Maran. Nel match d’andata alla Sardegna Arena le due formazioni hanno pareggiato a reti bianche, mentre nell’ultimo precedente di campionato in casa contro il Cagliari, disputato il 29 aprile 2018, la Sampdoria ha calato il poker con i gol di Praet, Quagliarella, Kownacki e Ramirez. Il Cagliari non vince al Ferraris dallo 0-1 del 28 ottobre 2012, gol decisivo messo a segno da Dessena.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sulla Sampdoria per la conquista dei tre punti in casa contro il Cagliari. Vittoria interna quotata 1.83 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.45 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 4.33 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 1.95 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.80 da Bet365.



