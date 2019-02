Diretta Sassuolo Spal/ Streaming video DAZN: le formazioni per il derby (Serie A)

Sassuolo Spal, diretta dall’arbitro Maresca oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Con 30 punti in classifica e 12 lunghezze di vantaggio sul Bologna terzultimo, il Sassuolo può sempre dirsi più che tranquillo, ma gli ultimi risultati hanno allontanato la squadra allenata da De Zerbi dal sogno europeo. Un pareggio contro il Genoa e soprattutto due 0-3 contro Juventus ed Empoli pesano nel rendimento recente dei neroverdi che pure erano stati tra le rivelazioni assolute di questo campionato. Dall’altra parte c’è una Spal che negli ultimi tre match ha fatto registrare lo stesso rendimento degli avversari, con gli ultimi due ko contro Atalanta e Fiorentina (quest’ultimo estremamente discusso a livello arbitrale) che ha portato gli estensi a mancare la fuga in zona tranquillità, restando con soli 4 punti di distanza sul terzultimo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo-Spal non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPAL

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa neroverdi schiereranno Consigli in porta e una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con lo spagnolo Lirola, Peluso, Magnani e il brasiliano Rogerio. A centrocampo spazio a Sensi, al ghanese Duncan e a Locatelli, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Brignola, l’ivoriano Boga e il senegalese Babacar. Risponderà la Spal con il brasiliano Felipe, Bonifazi e il polacco Cionek titolari davanti all’estremo difensore Viviano. La fascia destra sarà affidata all’algerino Fares e la fascia sinistra a Regini, mentre al centro della mediana si muoveranno Murgia, lo sloveno Kurtic e Valoti. In attacco spazio al tandem Petagna-Antenucci.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Sassuolo allenato da De Zerbi giocherà col 4-3-3, mentre il modulo di partenza scelto dal mister della Spal, Semplici, sarà il 3-5-2. All’andata allo stadio Paolo Mazza il Sassuolo si è imposto con un secco 0-2, con gol decisivi siglati da Adjapong e Matri. L’ultimo precedente al Mapei Stadium è terminato 1-1 con i gol di Babacar su rigore per i neroverdi dopo il vantaggio estense firmato da Antenucci. Sassuolo e Spal sono tornate ad incrociarsi in Serie A dopo gli ultimi precedenti ufficiali risalenti al campionato di Serie C/1 2005/06 (un pareggio e una vittoria dei neroverdi).

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Sassuolo per la conquista dei tre punti in casa contro la Spal. Vittoria interna quotata 2.00 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.30 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 3.50 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.10 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.67 da Bet365.



