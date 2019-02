Video/ Brescia Crotone (2-0): highlights e gol della partita (Serie B, 25^ giornata)

Il video di Brescia Crotone ci parla di una gara terminata col risultato finale di 2-0. Le rondinelle hanno trovato i gol però negli ultimi minuti dopo aver dominato in lungo e in largo. A venti dalla fine la partita è stata sbloccata da un autogol di Salvatore Molina, mentre il raddoppio porta la solita firma di Alfredo Donnarumma al minuto 96. Il capocannoniere della cadetteria era entrato in campo proprio poco prima dell’autogol di Molina, riuscendo comunque a segnare. Incredibile come dall’altra parte il Crotone non abbia fatto nemmeno un tiro, né in porta né fuori. Nei minuti finali è arrivato anche un cartellino rosso per Machach che sarà costretto a saltare la prossima partita. Le rondinelle sono sempre più prime in testa alla classifica col Palermo a -4 e una gara da recuperare. Per i pitagorici è notte fonda, ora la salvezza è a sette punti.

VIDEO BRESCIA CROTONE, LE DICHIARAZIONI

Andiamo ora a vedere le dichiarazioni per il video di Brescia Crotone. Il capocannoniere della cadetteria Alfredo Donnarumma ha parlato a Dazn. Ecco le sue sensazioni a caldo: “La forza del gruppo va al di là di tutto. Sono concento di aver segnato e per la vittoria della squadra. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma siamo stati bravi a rimanere in campo nella maniera giusta. Abbiamo fatto una grande gara. Non pensiamo alla promozione, ma sono 12 gare utili consecutive e siamo felici che stiamo facendo bene. Il singolo vale poco per noi, questa è stata una prestazione a tutto tondo. Sono davvero felice del mio campionato, ma mancano ancora molte partite. La Serie A me l’hanno tolta, ma ho ricominciato più forte di prima”.

IL TABELLINO

Prima del video di Brescia Crotone andiamo a vedere il tabellino del match:

Marcatori: 79′ aut. Molina, 94′ Donnarumma. Brescia (4-3-2-1): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Semprini; Bisoli, Tonali, Ndoj (92′ Gastaldello sv); Spalek; Tremolada (67′ Donnarumma); Morosini (83′ Dall’Oglio). All. Corini. Crotone (3-5-2): Cordaz; Marchizza (82′ Milic), Spolli, Golemic, Sampirisi; Gomelt (65′ Barberis), Benali, Rodhen, Molina; Pettinari, Mraz (67′ Machach). All. Stroppa. Arbitro: Ros di Podernone. Ammoniti: 17′ Cistana (B), 34′ Romagnoli (B), 36′ Semprini (B), 38′ Sabelli (B), 61′ Marchiza (C), 74′ Benali (C). Espulsi: 81′ Machach (C).

