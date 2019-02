Video/ Cittadella Lecce (4-1): highlights e gol della partita (Serie B, 25^ giornata)

Il video di Cittadella Lecce ci parla di una vera e propria goleada, con la partita che è terminata col risultato finale di 4-1. I salentini passano in vantaggio con un gol di La Mantia dopo appena dodici minuti. Sembra iniziare in salita il match degli amaranto che però pareggiano subito dopo sei minuti grazie a Moncini. L’attaccante è in giornata di grazia e alla fine del primo tempo segna la rete del sorpasso. Arriviamo all’ora di gioco quando ancora una volta Moncini segna e realizzando una tripletta si porta a casa il pallone. Nel finale arriverà anche la rete di Adorni da considerare come ciliegina sulla torta. Con questi tre punti gli amaranto tornano a vincere dopo tre sconfitte di fila e sono ora in zona playoff, attenzione però perché il Perugia è sotto a un punto e potrebbe effettuare già domani il controsorpasso. Dall’altra parte invece il Lecce è sesto ma non deve preoccuparsi più di tanto perché dietro anche Spezia ha perso oggi.

VIDEO CITTADELLA LECCE, LE DICHIARAZIONI

Per il video di Cittadella Lecce ecco le dichiarazioni alla fine della partita. A Dazn ha parlato Gabriele Moncini autore di una tripletta: “E’ una delle mie caratteristiche quella di fare gol di testa. Mi piace andare a saltare con i difensori. Dedico questa tripletta al gruppo. Siamo stati messi sotto pressione questa settimana. Sono tre punti meritati e la vittoria è del gruppo. Siamo forti, ma se sottovalutiamo gli avversari possiamo perdere contro chiunque. Queste partite ci devono servire da lezione. Un’eventuale sconfitta oggi non avrebbe cambiato le cose. Siamo una squadra che ha l’organico per i playoff. Social? Instagram mi hanno costretto a farlo, ma io preferisco fare i gol”.

IL TABELLINO

Andiamo a vedere il tabellino sempre per il video di Cittadella Lecce:

Marcatori: 11′ La Mantia; 19′ Moncini; 43′ Moncini; 57′ Moncini; 69′ Adorni. CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari, Benedetti, Adorni, Schenetti, Settembrini, Moncini (Diaw dal 84′), Drudi, Pasa, Branca, Ghiringhelli, Finotto. In panchina: Maniero, Parodi, Siega, Camigliano, Frare, Panico, Proia, Maniero, Bussaglia, Cancellotti, Diaw. Allenatore: Venturato. LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Arrigoni (Falco dal 66′); Haye (Majer dal ’51); Tumminello (Palombi dal 46′), La Mantia. In panchina: Bleve, Riccardi, Cosenza, mancosu, Palombi, Marino, Saraniti, Falco, Felici, Venuti, Pierno, Majer. Allenatore: Liverani. Ammoniti: 26′ Settembrini (C); 78′ Drudi. Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila.

VIDEO CITTADELLA LECCE





