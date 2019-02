Video/ Frosinone Roma (2-3): highlights e gol della partita (Serie A, 25^ giornata)

Il video di Frosinone Roma ci parla di una gara piena di emozioni terminata col risultato di 2-3. Si salva all’ultimo respiro la squadra giallorossa dopo una partita estremamente sofferta allo stadio Benito Stirpe. I tre punti consentono alla squadra di Eusebio Di Francesco di restare in scia al Milan quarto e di preparare al meglio la settimana che porterà al derby e al ritorno di Champions League contro il Porto. Inizia male il match per i giallorossi con Ciano che pesca subito il jolly dopo 5’, sfruttando uno scriteriato errore di Nzonzi. Olsen sbaglia la presa e il pallone si insacca sul lato opposto. La Roma si riorganizza ma il Frosinone è coriaceo: alla mezz’ora però si scatena l’uragano giallorosso. Prima pareggia Dzeko, poi dopo neanche un minuto Lorenzo Pellegrini ribalta la situazione: è uno shock per i gialloazzurri che riescono comunque a reggere sull’1-2 fino all’intervallo. Nella ripresa la Roma commette l’errore di giocare una partita troppo speculativa. Il Frosinone non è più quello goleato all’andata all’Olimpico e la squadra di Baroni si riorganizza. Pinamonti è il cambio giusto e al 35’, dopo un duetto in area col solito Ciano, arriva il pareggio che riempie di speranza lo Stirpe. Un punto sarebbe oro in chiave salvezza per i ciociari, che subiscono però nel finale la beffa dopo che Olsen aveva detto di no a Pinamonti per il 3-2. Arriva invece il 2-3 grazie ad una perfetta verticalizzazione di Daniele De Rossi che pesca El Shaarawy sulla sinistra. Cross al centro e Dzeko, da bomber consumato, si getta sul pallone insaccando col torace alle spalle di un incredulo Sportiello: il controllo del VAR non fa che confermare quanto pareva già evidente, non c’è alcun tocco di mano e la Roma può festeggiare, il Frosinone invece vive una notte amara dopo aver sfiorato la gioia di un pari di prestigio.

Video Frosinone Roma (2-3): le dichiarazioni

Andiamo a vedere le dichiarazioni di fine partita per il video di Frosinone Roma. Al triplice fischio finale ha parlato in zona mista anche Stephan El Shaarawy. Ecco le sue parole a RMC Sport: “I tre punti sono la cosa più importante per noi in una gara difficile in un ambiente complicato. Siamo stati bravi a ribaltare subito il risultato nel primo tempo mettendoci tanto agonismo e anche cattiveria. Potevamo chiuderla prima, però ci portiamo a casa tre punti con grande entusiasmo perché ora c’è il derby. Fino all’ultimo non abbiamo perso lucidità, perché per il nervosismo potevamo perdere degli uomini invece siamo rimasti lucidi e molto compatti. E’ chiaro che queste situazioni non si possono ripetere, ma siamo stati bravi a vincere. Mi sento davvero molto bene fisicamente ora. Giocando salgo di consapevolezza e anche di condizione. Mancano ancora molte partite ed è un momento delicato della stagione. Dobbiamo rimanere concentrati“.

Il tabellino

Prima del video di Frosinone Roma soffermiamoci ora sul tabellino della partita.

Marcatori: 5′ Ciano (F), 30′, 50′ st Dzeko (R), 31′ Pellegrini (R), 35′ st Pinamonti (F)

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah (31′ st Trotta), Viviani, Cassata, Beghetto (15′ st Molinaro); Ciano, Ciofani (22′ st Pinamonti). A disp.: Iacobucci, Salvati, Krajnc, Verde, Brighenti, Sammarco, Valzania, Gori, Maiello. All.: Baroni

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas (32′ st Fazio), Marcano, Kolarov; Nzonzi (20′ st Cristante), De Rossi; El Shaarawy, Pellegrini, Perotti (20′ st Zaniolo); Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Florenzi, Pastore, Coric, Kluivert. All.: Di Francesco

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: El Shaarawy, Dzeko (R), Goldaniga, Cassata (F)

