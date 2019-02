Diretta Pistoiese Siena/ Streaming video e tv: le formazioni del derby (Serie C)

Pistoiese Siena, diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione Aia di Udine, è il derby toscano che si gioca alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 25 febbraio 2019, presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, per il posticipo della ventottesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2018-2019. La Pistoiese arriva dalla sconfitta nel recupero giocato mercoledì sul difficile campo dell’Entella, il Siena invece domenica scorsa ha vinto una divertente partita contro la Juventus U23 e mercoledì ha pareggiato il completamento del match a Olbia: così le due compagini arrivano al derby Pistoiese Siena. In classifica invece la situazione è molto diversa, perché ci sono ben 18 lunghezze di differenza e di conseguenza divergono di molto anche i rispettivi obiettivi stagionali. La Pistoiese ha 24 punti e di conseguenza deve pensare alla salvezza: evitare il playout non dovrebbe essere un’impresa impossibile, ma guai ad abbassare la tensione, mentre il Siena ha 42 punti, è saldamente in zona playoff e punterà naturalmente a conquistare la migliore posizione possibile nella griglia degli spareggi di fine campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Pistoiese Siena, che infatti è il match di Serie C scelto per la visione su Rai Sport + HD questa settimana; di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video garantita da Rai Play. Tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE SIENA

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per il derby Pistoiese Siena. Paolo Indiani dovrebbe schierare i padroni di casa con il 5–3-2: retroguardia dunque a cinque con El Kaouakibi, Ceccarelli, Dossena, Cagnano e Llamas nel folto reparto a cinque davanti al portiere Meli; nel centrocampo a tre collochiamo invece Petermann e Luperini mediani in appoggio a Fantacci, che avrà anche compiti più offensivi in appoggio al tandem d’attacco formato da Momenté e Fanucchi. Il Siena di Michele Mignani dovrebbe rispondere invece con un 4-3-3: in porta Contini, protetto dalla linea difensiva a quattro formata probabilmente da Pedrelli, D’Ambrosio, Rossi e Zanon; a centrocampo ecco invece il perno Arrigoni affiancato dalle due mezzali Bulevardi e Vassallo, infine in attacco ecco le ali Aramu e Guberti in appoggio al centravanti Fabbro.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Pistoiese Siena, secondo quanto ci dicono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, appare in modo abbastanza chiaro favorevole agli ospiti: il segno 1 è infatti quotato a 3,45, mentre con il segno 2 per il successo esterno del Siena si arriva solo a quota 2,15. Livello intermedio infine per il pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,00 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA