Diretta Padova Brescia/ Streaming video DAZN: sfida speciale per i Bisoli (Serie B)

Padova Brescia si gioca alle ore 21:00 di martedì 26 febbraio, ed è valida per la ventiseiesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019: allo stadio Euganeo nuovo appuntamento con un turno infrasettimanale che ci avvicina sempre più alla conclusione della stagione regolare. Continua a volare il Brescia, che nel fine settimana ha battuto il Crotone e ha così allungato sul Palermo, anche se i rosanero avevano il turno di riposo e dunque hanno giocato una partita in meno. Le rondinelle però non hanno intenzione di fermarsi e sembrano aver preso il ritmo giusto per coronare finalmente il sogno di tornare in Serie A (e senza passare dai playoff); per quanto riguarda invece il Padova, i biancoscudati sono caduti a Pescara e dunque sono rimasti all’ultimo posto della classifica, staccati anche dal Carpi e con la zona playout distante quattro punti; oggi conta soltanto vincere, il compito naturalmente è arduo (ci sono 28 punti tra le due squadre) ma la diretta di Padova Brescia, di cui ora andiamo a presentare le probabili formazioni, potrebbe essere la classica sfida sorprendente nel suo esito, anche perchè gli impegni ravvicinati potrebbero giocare un brutto scherzo alla squadra sulla carta favorita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Brescia non sarà disponibile: la partita infatti sarà un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intero pacchetto relativo al campionato di Serie B. Per assistere alle immagini dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare la diretta streaming video, o comunque per collegarli al vostro televisore tramite Chromecast; in alternativa potrete installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA BRESCIA

Ecco allora le formazioni attese per la diretta di Padova Brescia, nella quale avremo la sfida tra padre e figlio: Pierpaolo Bisoli contro Dimitri, il primo schiera i biancoscudati con il consueto 3-4-1-2 nel quale Pulzetti e Clemenza si giocano il posto da trequartista alle spalle di Federico Bonazzoli e Alessandro Capello, mentre a centrocampo la regia dovrebbe essere affidata nuovamente a Calvano con Broh al suo fianco, in difesa il terzetto Andelkovic-Cherubin-Trevisan sarà schierato davanti a Minelli mentre ad allargarsi saranno verosimilmente Yves Baraye e Longhi, secondo uno schieramento particolarmente offensivo. Il Brescia ovviamente non rinuncia ai suoi dettami: Eugenio Corini punta sul 4-3-1-2 con Alfredo Donnarumma (22 gol in campionato) che torna titolare insieme a Torregrossa che ha scontato la squalifica. Spalek alle loro spalle, centrocampo con appunto Dimitri Bisoli su una delle mezzali a fare compagnia a Tonali, l’altro interno dovrebbe essere Ndoj (che è favorito su Dessena) mentre in difesa attenzione a Semprini che potrebbe essere confermato su uno degli esterni, a questo punto ballottaggio Sabelli-Mateju per l’altro esterno con Cistana e Simone Romagnoli a protezione di Alfonso.

QUOTE E PRONOSTICO

La diretta di Padova Brescia porta in dote le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, per un pronostico su una sfida che naturalmente vede la capolista partire favorita: siamo ad un valore di 2,15 volte la puntata per l’eventualità del segno 2 che regola la vittoria esterna, mentre il successo del Padova (segno 1) ha una quota pari a 3,50 volte la cifra che deciderete di investire. L’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, vi farebbe guadagnare con questo bookmaker 3,15 volte la giocata.



