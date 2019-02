Probabili formazioni Lazio Milan/ Quote, Gattuso conferma Piatek? (Coppa Italia)

Ecco le probabili formazioni di Lazio Milan: la partita di martedì 26 febbraio, in programma alle ore 21:00, rappresenta la prima semifinale di andata nella Coppa Italia 2018-2019. Grande momento quello dei rossoneri, che grazie al 3-0 sull’Empoli hanno difeso il loro quarto posto e fatto capire di poter anche allungare sulla concorrenza, grazie ad una rosa che sta tornando completa anche rispetto agli infortuni e ai nuovi innesti di gennaio; la Lazio invece ha saltato l’ultimo turno di campionato visto che la partita contro l’Udinese è stata rinviata a data da destinarsi; i biancocelesti arrivano dall’eliminazione subita in Europa League per mano del Siviglia e rischiano di perdere la presa sulla qualificazione alla prossima Champions League, ma sperano di andare a prendersi la quarta finale di Coppa Italia negli ultimi sette anni (mentre per i rossoneri sarebbe la seconda consecutiva e la terza nelle ultime quattro edizioni). Intanto noi vediamo quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio della semifinale, analizzando in maniera più dettagliata le loro scelte nel dettaglio delle probabili formazioni di Lazio Milan.

Per scommettere su Lazio Milan potrete utilizzare le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai, che forniscono un quadro nel quale regna l’equilibrio: se infatti il segno 1 da giocare per la vittoria dei biancocelesti vale 2,55 volte la posta messa sul piatto, l’eventualità del successo rossonero, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,75 volte quanto investito. Siamo invece ad un valore più alto, ovvero 3,35 volte la giocata, per il segno X sul quale come sempre dovrete scommettere per il pareggio.

Anche in Lazio Milan continua l’emergenza per Simone Inzaghi: Parolo c’è ma non al meglio, recupera Luis Alberto ma in difesa gli unici a disposizione sono Patric e Acerbi, il che porterà l’allenatore ad adattare qualcuno sulla linea arretrata a protezione di Strakosha. Difficile dire chi sarà: Lulic o Marusic, magari il jolly Romulo ma in ogni caso avremo una difesa nuova e che dovrà trovare gli automatismi giusti in poco tempo. A centrocampo invece si potrebbe puntare sulla qualità: ballottaggio tra Marusic e Romulo con il primo favorito perchè squalificato nella prossima di campionato, l’italo-brasiliano può tornare utile per una linea mediana dove però Inzaghi potrebbe dare libero sfogo ai giocatori di maggiore qualità, dunque Milinkovic-Savic e il già citato Luis Alberto che giostreranno come mezzali facendo compagnia a Lucas Leiva. Questo porterebbe ad avere il ballottaggio tra Joaquin Correa e Caicedo per affiancare Immobile: volendo attaccare il Milan tra le linee, senza dare punti di riferimento, il favorito sarebbe l’ex del Siviglia ma vista l’emergenza non è ancora certo se sarà questa la scelta del tecnico biancoceleste.

Se Inzaghi ha tanti dubbi, Gennaro Gattuso se la gioca con i soliti: rispetto alla vittoria di venerdì tornano titolari Calabria, che giocherà come terzino destro, e Suso che si riprende il posto di esterno nel tridente sulla stessa corsia. Per il resto la squadra dovrebbe essere la stessa vista contro l’Empoli, anche se stuzzica l’idea di far fare una prova generale a Lucas Biglia (grande ex) per verificarne la tenuta e tutto sommato potrebbe essere concesso un po’ di riposo a Piatek in vista delle prossime gare di campionato. Vero è anche che solitamente l’allenatore del Milan cambia poco, e allora è più probabile che il bomber polacco sia confermato; al suo fianco vedremo anche Calhanoglu, mentre riguardo la presenza di Biglia è sempre Bakayoko che parte favorito, secondo la mediana che negli ultimi tempi è stato uno dei segreti della rinascita rossonera. Come mezzali, ça va sans dire, Kessie e Paquetà hanno praticamente il posto assicurato: eventualmente, l’unica alternativa possibile sarebbe quella di Calhanoglu da interno con Castillejo (o Borini) titolare a sinistra nel reparto avanzato.

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 19 Lulic; 77 Marusic, 10 Luis Alberto, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 7 Va. Berisha; 11 J. Correa; 17 Immobile

A disposizione: 24 Proto, 23 Guerrieri, 16 Parolo, 25 Badelj, 32 Cataldi, 14 Durmisi, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: S. Radu

Indisponibili: Bastos, Luiz Felipe, Wallace

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 8 Suso, 19 Piatek, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 35 Plizzari, 12 A. Conti, 20 Abate, 16 Bertolacci, 21 Lucas Biglia, 4 J. Mauri, 18 Montolivo, 93 Laxalt, 11 Borini, 7 Castillejo, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: C. Zapata, Bonaventura



