Diretta Chelsea Tottenham/ Streaming video e tv: Blues favoriti nel derby di Londra

Chelsea Tottenham si gioca alle ore 21:00 – italiane – di mercoledì 27 febbraio: la partita di Stamford Bridge è valida per la ventottesima giornata nella Premier League 2018-2019. Il campionato inglese continua a essere entusiasmante e regalarci grandi emozioni: gli Spurs arrivano nel tempio dei Blues con la ferma intenzione di recuperare terreno sulla coppia di testa e giocarsi una volta di più il titolo, che potrebbe essere sfuggito di mano sabato scorso con il ko del Turf Moor, contro il Burnley. Una partita in meno per il Chelsea, che nel weekend non ha giocato contro il Brighton per disputare la finale di Carabao Cup: sconfitta ai rigori per Maurizio Sarri con giallo nel finale dei supplementari, quando Kepa Arrizabalaga si è rifiutato di venire sostituito. Manager e portiere hanno chiarito, ma resta la sensazione di uno spogliatoio non troppo sotto controllo; di sicuro c’è che adesso al Chelsea è rimasta solo l’Europa League ed eventualmente l’ingresso nelle prime quattro del campionato, che potrebbe tornare alla portata e alla fine essere anche inutile se dovesse arrivare il trofeo internazionale. Il Tottenham invece naviga verso i quarti di Champions League, dopo aver demolito il Borussia Dortmund a Wembley; per quello però bisognerà aspettare, adesso è tempo di vivere la diretta di Chelsea Tottenham e nel frattempo possiamo andare ad analizzare le possibili scelte dei due allenatori nel dettaglio delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Tottenham sarà trasmessa esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sul canale Sky Sport Football (numero 203) e naturalmente i clienti Sky avranno la possibilità di seguire la partita di Premier League anche in diretta streaming video, collegando fino a due apparecchi mobili (PC, tablet o smartphone) ai dati del proprio abbonamento attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA TOTTENHAM

Ecco allora, in vista di Chelsea Tottenham, le formazioni attese: Sarri spera di ritrovare Zappacosta e Gary Cahill almeno per la panchina, nel frattempo si affida alla solita difesa con David Luiz e Rudiger a protezione di Arrizabalaga (che non dovrebbe rischiare il posto) e due terzini in Azpilicueta e Marcos Alonso. A centrocampo ha ripreso quota Barkley che dunque dovrebbe essere sulla mezzala sinistra, con Kanté sull’altro versante del campo e la consueta regia di Jorginho; davanti ovviamente la maglia di prima punta sarà sulle spalle di Higuain, ai suoi lati Eden Hazard e al momento un ballottaggio vivo tra Pedro e Willian per la corsia destra. Il Tottenham ha ritrovato Harry Kane e tornerà ad avvalersi di Trippier e Davinson Sanchez, risparmiati al Turf Moor: il difensore colombiano dovrebbe giocare linea con Alderweireld e Vertonghen davanti a Lloris, Trippier invece agirà sulla corsia destra mentre dall’altra parte Ben Davies contende il posto a Danny Rose. In mezzo con Moussa Sissoko sarà confermato Winks perchè Eric Dier è ancora fuori dai giochi; davanti c’è Eriksen a supportare Kane e Son Heung-Min, se la gioca anche Lucas Moura che a sorpresa (o quasi) potrebbe partire dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Chelsea Tottenham possiamo esaminare le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per un pronostico sulla partita: il segno 1 che identifica la vittoria dei Blues vale 2,30 volte la somma giocata contro il 3,15 che è il valore posto sull’ipotesi del successo esterno degli Spurs (segno 2) e dunque la squadra di Maurizio Sarri parte favorita secondo il bookmaker, che prevede una vincita corrispondente a 3,35 la somma messa sul piatto per il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X.



