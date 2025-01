Diretta Tottenham Elfsborg, presentazione delle due squadre

La diretta Tottenham Elfsborg andrà in scena al Tottenham Hotspurs Stadium e sarà valida per l’ottavo e ultimo turno della fase a girone della nuova Europa League, vedrà lo scontro tra due squadre che stanno affrontando due percorsi positivi anche se differenti nella competizione europea, la squadra di casa è in 6° posizione e quindi salterebbe gli spareggi mentre gli ospiti sono in 20° posizione e in questo momento sono qualificati agli spareggi.

I momenti di forma e della stagione dei due club però non possono essere più lontani di così, il Tottenham non riesce più a vincere in Premier League e ora è sceso al 15° posto, l’Elfsborg invece sta vivendo la pausa invernale dell’Allsvenskan dove comunque occupa il 9° posto. Nell’ultima partita di Europa League gli inglesi hanno vinto 2-3 in casa dell’Hoffenheim e gli svedesi hanno battuto 1-0 l’Ogc Nice.

Diretta Tottenham Elfsborg streaming video e tv, come vederla

Per seguire la diretta Tottenham Elfsborg delle ore 21.00 sarà obbligatorio aver sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport che permetterà di potersi sintonizzare ai canali Sky Sport (canale 251) e Sky Sport (canale 256), o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Formazioni Tottenham Elfsborg, le probabili scelte dei tecnici

Per la partita i padroni di casa dovrebbero rimanere gli stessi undici scelti da Ange Postecoglu nelle ultime due gare, 4-3-3 con Kinsky tra i pali, Porro e Gray esterni bassi con Davies e Dragusin difensori centrali a completare il reparto, Bergvall, Bentancur, e Sarr i tre centrocampisti e tridente formato da Son e Kulusevski sulle fasce e Richarlison punta centrale. Gli ospiti invece risponderanno con il 3-4-3 di Oscar Hiljiemark con Petterson in porta, Holmén, Henriksson e Yegbe il terzetto di difesa, Hult e Hedlund sulle fasce con B. Zeneli e Qasem in mezzo al campo, Rapp e A. Zeneli esterni offensivi e Abdullai riferimento centrale dell’attacco.

Scommesse e quote Tottenham Elfsborg, il possibile risultato finale

La diretta Tottenham Elfsborg è una partita che nonostante le difficoltà dei padroni di casa e le buone prestazioni degli ospiti dovrebbe vedere la vittoria finale degli inglesi, sia per la qualità maggiore dei giocatori in campo e in rosa sia perché la squadra del Nord di Londra si trasforma quando gioca in Europa riuscendo quasi sempre a portare a casa punti. Gli ospiti daranno filo da torcere al Tottenham, come hanno fatto con tutti i loro avversari, ma lo stato di forma può non essere dei migliori visto che in Svezia non si sta giocando il campionato e le uniche partite giocate negli ultimi mesi dall’Elfsborg sono quelle di Europa League.