Diretta Spezia Livorno/ Streaming video DAZN: labronici per la salvezza (Serie B)

Spezia Livorno, diretta dal signor Marco Piccinini, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 27 febbraio ed è dunque la sfida che chiude il programma della 26^ giornata della Serie B 2018-2019. Altro turno infrasettimanale nel campionato cadetto, che prosegue rapidamente verso la conclusione della stagione regolare; alla fine di quella i liguri sperano di continuare a giocare perchè significherebbe aver ottenuto una volta di più la qualificazione ai playoff, mentre i labronici corrono verso la salvezza diretta. Nell’ultima giornata lo Spezia aveva la bella occasione di aumentare il margine rispetto al nono posto ma ha perso a Carpi, non pagando dazio visti i ko di Perugia e Salernitana ma certamente mancando tre punti che sarebbero stati molto importanti; il Livorno invece ha festeggiato una bella vittoria contro il Venezia – la seconda consecutiva in casa, dove i toscani sono imbattuti dall’inizio di novembre – e in questo modo si è portato a -3 dalla salvezza, per il momento in un playout che lo vedrebbe partire con il vantaggio del campo. La diretta di Spezia Livorno è prevista tra poche ore, dunque nel frattempo possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Picco, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LIVORNO

Andiamo dunque a vedere le formazioni per la diretta di Spezia Livorno: Pasquale Marino punta sempre sul 4-3-3 con Okereke o Gyasi a supporto di Galabinov sulla fascia destra, mentre dall’altra parte è prevista una maglia per Bidaoui. In mediana Matteo Ricci giocherà come playmaker avendo l’aiuto delle due mezzali che dovrebbero essere Mora e Bartolomei (in vantaggio su Crimi), nel reparto arretrato invece il portiere sarà Lamanna con una coppia centrale formata da capitan Terzi e Ligi, sulle corsie agiranno verosimilmente Vignali e Augello. Livorno in campo con il 3-4-1-2: Gonnelli, Boben e Bogdan proteggono Zima (Mazzoni dovrebbe essere ancora out), a centrocampo rientra Fazzi che potrebbe essere l’esterno sinistro con Kupisz dall’altra parte, in mezzo invece Luci e Rocca dovrebbero formare la coppia di mediani anche se Valiani e Salzano non partono battuti. Anche Diamanti rientra dalla squalifica, e dunque si posizionerà come di consueto alle spalle di Raicevic e Giannetti che formeranno il tandem offensivo della squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Spezia Livorno indicano nella squadra ligure la favorita per la vittoria: infatti il segno 1 per la sua vittoria ha un valore di 1,87 volte la somma messa sul piatto, contro la quota di 4,75 volte la puntata che accompagna il segno 2, per l’ipotesi del successo esterno. Il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,20 volte quello che avrete deciso di investire.



