Diretta Valencia Betis/ Streaming video DAZN: si riparte dal 2-2! (Coppa del Re)

Valencia Betis si gioca alle ore 21:00 di giovedì 28 febbraio, ed è valida per la semifinale di ritorno della Coppa del Re 2018-2019: al Mestalla si riparte da quanto era successo tre settimane fa, ovvero un pareggio per 2-2 al termine di una partita molto bella ed equilibrata. Con questo risultato naturalmente il Valencia parte favorito: i pipistrelli potranno permettersi di pareggiare 0-0 o 1-1 facendo valere la legge del gol in trasferta – che vale doppio – mentre agli andalusi non resta che vincere oppure sperare in un pareggio con almeno tre reti. Naturalmente il concetto generale vuole che la squadra che riuscirà a vincere la partita andrà in finale; la scorsa settimana entrambe le squadre sono state impegnate nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, il Valencia non ha avuto problemi a eliminare il Celtic mentre il Betis è caduto a sorpresa contro il Rennes, che ha fatto il colpo grosso al Villamarin. Ora staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Valencia Betis, di cui possiamo andare a valutare le scelte in termini di probabili formazioni da parte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Betis non è disponibile: la semifinale di ritorno di Coppa del Re sarà infatti un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN, che riserva agli abbonati la visione delle immagini in diretta streaming video. Usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete sfruttare un collegamento tramite Chromecast e utilizzare lo schermo del televisore, in alternativa potrete installare direttamente l’applicazione DAZN su una smart tv che abbia connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA BETIS

Per la diretta di Valencia Betis, i due allenatori potrebbero proporre le stesse formazioni che hanno giocato la partita di andata: certo per i pipistrelli si giocano un posto in attacco Sobrino (schierato in Europa League) e Gameiro mentre Santi Mina sembra essere sicuro del posto, a centrocampo la coppia formata da Parejo e Coquelin dovrebbe tenere le trame della manovra con Soler e Cheryshev sugli esterni, Piccini se la vede con Wass per il ruolo di terzino destro con Gayà a sinistra, davanti a Doménech ci sarà spazio per Garay e Gabriel Paulista. Il Betis manda Sidnei, Bartra e Mandi nella difesa a tre davanti al portiere Robles; Joaquin, grande ex della partita, sarà l’esterno destro dicentrocampo mentre Firpo agirà sull’altra corsia, con un reparto centrale che prevede una doppia regia da parte di Guardado e William Carvalho. Fa qualche passo avanti Lo Celso, che dovrebbe affiancare Canales sulla trequarti; la prima punta sarà Moron, che ha segnato nella partita di andata e parte favorito su Sergio Leon.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere sulla diretta di Valencia Betis avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, con una quota pari a 1,77 volte la somma messa sul piatto (dovrete giocare il segno 1) contro il valore di 4,75 che è stato posto sul segno 2, per il successo esterno della formazione andalusa. Il pareggio vi farebbe guadagnare invece una somma pari a 3,65 il valore della puntata, e per questa eventualità dovrete come sempre scommettere sul segno X.



