Diretta Inter Bologna/ Streaming video e tv: Mihajlovic tenta lo sgambetto a Spalletti (Serie A)

Inter Bologna, diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua, sarà il posticipo delle ore 18.00 di oggi, domenica 3 febbraio 2019, per la ventiduesima giornata di Serie A. Sia pure per motivi molto diversi, Inter Bologna sarà una sfida molto delicata per entrambe le squadre che scenderanno in campo a San Siro. Sappiamo che gennaio è stato un mese difficile per i nerazzurri di Luciano Spalletti, dunque l’Inter deve sfruttare un turno sulla carta favorevole per dimenticare la sconfitta di Torino, tornare alla vittoria e consolidare il proprio terzo posto per avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League. Ci sarà un incrocio curioso con l’ex interista Sinisa Mihajlovic, che debutterà oggi sulla panchina del Bologna dopo avere preso il posto di Filippo Inzaghi, esonerato dopo il tracollo casalingo contro il Frosinone. I rossoblù hanno appena 14 punti e sono a serio rischio retrocessione: a San Siro non sarà facile ma bisogna tentare il tutto per tutto, in una partita che si annuncia delicatissima per entrambe le compagini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (numero 202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Giuseppe Meazza in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

Parlando delle probabili formazioni di Inter Bologna, bisogna dire che Luciano Spalletti ha evidenti problemi con gli esterni d’attacco, dunque la soluzione potrebbe essere la riproposizione della coppia Icardi-Lautaro Martinez, sperando che dia risultati più positivi rispetto a Torino. De Vrij non è al top e quindi Miranda potrebbe ancora affiancare Skriniar, mentre sarà interessante vedere chi sarà scelto da Spalletti in appoggio agli attaccanti, ruolo conteso fra Nainggolan e Joao Mario. Nel Bologna la principale novità naturalmente è il debutto di Mihajlovic: squalificati Mattiello e Helander, il nuovo tecnico potrebbe schierare una difesa a quattro con Gonzalez e Calabresi come novità rispetto al Frosinone. Nel tridente potrebbe rivedersi Santander al fianco di Palacio e Sansone, ma restano valide le soluzioni Orsolini e Krejci, che potrebbe anche consentire il passaggio al modulo 3-5-2.

PRONOSTICI E QUOTE

Pronostico a senso unico per Inter Bologna, con le quote Snai che sorridono in modo chiarissimo ai nerazzurri. Il segno 1 è infatti quotato a 1,25 ed è dato quasi per scontato; enorme la differenza con il segno 2, infatti un colpaccio del Bologna varrebbe addirittura 13,00 volte la posta in palio. Quota naturalmente intermedia per un pareggio: il segno X infatti vale 5,50 volte la cifra che avrete scommesso sul match di San Siro.



