Diretta Modena Perugia/ Streaming video e tv: orario e risultato live (Serie A1 volley maschile)

Modena Perugia, diretta dagli arbitri Sandro La Micela e Giorgio Gnani, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 3 febbraio 2019 al PalaPanini: fischio d’inizio atteso per le ore 15.30 nella 7^ giornata di ritorno della Serie A1. Il grande volley della Superlega torna in campo questo pomeriggio con la diretta tra Modena e Perugia, una grande classica di questi ultimi anni. Di fronte ecco infatti sul taraflex modenese due vere protagoniste non solo nel primo campionato italiano ma pure in Europa e che già la settimana prossima faranno parte della final four della Coppa Italia. I protagonisti chiamati in campo sono di primissimo livello e siamo certo curiosi di vedere come pure Ivan Zaytsev tra gl,i ex del match, accoglierà gli ex compagni della Sir di Lollo Bernardi. Sfida tra le sfide poi anche quella tra il tecnico del club umbro, Mister Secolo e Julio Velasco ovvero il tecnico che ha reso grande la nazionale di volley italiana negli anni ’90 dove lo stesso Bernardi ha raccolto i suoi trofei più grandi come giocatore. Vediamo bene che gli elementi che renderanno la diretta Modena Perugia di questo pomeriggio un evento unico sono davvero tanti: che dirà però il campo?.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Segnaliamo che la diretta tra Modena e Perugia sarà visibile sulla tv di stato: appuntamento con la diretta tv al canale Raisport + alle ore 15.30. Diretta streaming video del match di volley maschile assicurata tramite il portale raiplay.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

A rendere ulteriormente la diretta tra Modena e Perugia ancor più emozionante vi è anche la classifica, fissata alla vigilia della 20^ giornata della serie A. Dandogli uno sguardo infatti ci accorgiamo subito che gli umbri, pur danneggiati dal KO registrato contro Trento di qualche turno fa sono usciti a mantener la vetta della graduatoria. La Sir è quindi capolista ma con solo 4 punti e uno solo di vantaggio su Trento prima rivale. Appena più sotto staziona Modena di Velasco, ferma alla quarta piazza (e superata dalla Lube) con 42 punti e quindi distante ben sei lunghezze dalla prima posizione. Di fatto in stagione i gialloblu hanno accumulato qualche scivolone di troppo (appena 4) di cui l’ultimo è arrivato il 13 gennaio scorso contro Milano. La squadra di Velasco quindi pur piena di campionissimi non si è rivelata imbattibile ma pure Perugia ha i suoi punti deboli: la sfida di questa sera quindi si annuncia più che mai combattuta ed entusiasmante.



