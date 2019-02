Emiliano Sala, aereo ritrovato nel canale della Manica/ Ultime notizie: ancora nessuna traccia del corpo

È stato trovato l’aereo su cui era salito Emiliano Sala e scomparso il 21 gennaio. Le ricerche hanno avuto successo: il velivolo è stato individuato dalle autorità inglesi. Stando alle prime informazioni, riportate da SportMediaset, è stata trovata la fusoliera nel canale della Manica, anche se non ci sono al momento informazioni circa il corpo del giocatore e del pilota. La famiglia del calciatore argentino è stata comunque già avvertita dalle autorità. Il relitto è stato individuato questa mattina. Due navi erano coinvolte nella ricerca dell’aereo scomparso dopo che era stato lanciato un appello online per finanziarla. Il team aveva ridotto l’area di ricerca a sole quattro miglia quadrate, ma fortunatamente sono riusciti a individuare comunque l’aereo. Sia il pilota David Ibbotson che Emiliano Sala sono ritenuti presumibilmente morti. Il calciatore argentino aveva completato un trasferimento da 15 milioni di sterline per il quale aveva lasciato il Nantes e si apprestava a giocare per il Cardiff.

EMILIANO SALA, AEREO RITROVATO NEL CANALE DELLA MANICA

Mercoledì scorso la struttura investigativa del Dipartimento dei Trasporti britannico aveva annunciato il ritrovamento di resti di un aereo su una spiaggia francese nei pressi di Surainville, senza specificare però se effettivamente fossero del Piper PA-46 Malibu su cui viaggiava Emiliano Sala. Decisiva la ricerca finanziata privatamente e condotta dallo scienziato marino Davide Mearns per conto della famiglia del calciatore argentino, ma non c’è ancora alcuna traccia del corpo. Lo specialista ha guidato una squadra di sette persone sulla nave FPV Morven, coordinandosi con l’AAIB, la struttura investigativa britannica, che ha ugualmente deciso di partecipare alle ricerche nella zona a nord di Guernesey. Ieri il Cardiff ha trovato la vittoria e il sorriso dopo la scomparsa di Sala, ma proprio all’attaccante argentino è stato dedicato un bel tributo, dentro e fuori il Cardiff City Stadium, dove il team ha sconfitto per 2 a 0 il Bournemouth. Mercoledì invece l’omaggio del Nantes nella prima partita del club francese dopo la scomparsa dell’aereo.

