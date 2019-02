Video/ Empoli Chievo (2-2): highlights e gol della partita (Serie A, 22^ giornata)

Il video di Empoli Chievo ci racconta una partita ricca di emozioni, terminata con un pareggio per 2-2 allo stadio Castellani. Pronti via ci prova Diousse che grazie a un velo di Farias elude un avversario e calcia in porta trovando pronto Sorrentino. Gli azzurri partono davvero forte e all’ottavo sfiorano il gol del vantaggio. Krunic è bravo a penetrare sulla destra tira e Sorrentino ci mette le mani, Caputo la manca incredibilmente e Traorè a botta sicura si divora il gol calciando addosso al portiere avversario. La risposta del Chievo arriva al sedicesimo, ci prova Kiyine che calcia da fuori area con potenza e poca precisione. I clivensi crescono e in due minuti Giaccherini sbaglia due occasioni facili facili per uno come lui. Al minuto 28 poi è costretto a uscire Sergio Pellissier per infortunio, prende il suo posto Djordjevic. L’ex Lazio è subito decisivo, spizza per Giaccherini che stavolta non sbaglia e sblocca la partita. Il Chievo momentaneamente chiude la partita con un gol di Stepinski che approfitta di un errore incredibile di Silvestre. Passa un minuto e la riapre Ciccio Caputo che sigla un gol proprio poco prima del fischio della fine del primo tempo. Si torna in campo e Ciccio Caputo punge ancora, regalando ai suoi il 2-2 e mettendo nettamente la gara a livello psicologico dalla parte dei suoi. La seconda frazione di gioco vede però calare entrambe le squadre di intensità, senza riuscire più ad essere pericolose. A cinque minuti dalla fine però i clivensi hanno un’occasione colossale con Rossettini che colpisce di testa nell’area piccola sugli sviluppi di un calcio d’angolo e la palla attraversa la riga senza essere però deviata da nessuno. Ancora su calcio d’angolo una palla passa su tutta l’area piccola con quattro giocatori del Chievo che non riescono a deviarla verso la porta.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Empoli Chievo Verona ecco le dichiarazioni del post partita. Ecco le parole di Ciccio Caputo alla fine della gara a Sky Sport: “Il pareggio lascia l’amaro in bocca. Abbiamo fatto una grande partita e meritavamo di più. Siamo stati bravi a reagire e non mollare e potevamo anche vincerla. Per come si era messa va bene anche così. Il due a zero ci ha fatto male, ma abbiamo avuto la fortuna di reagire subito. Quel gol del 1-2 ci ha dato la forza di reagire. Siamo riusciti a pareggiare pronti via nella ripresa e alla fine va bene così. Ci manca la vittoria da un bel po’. Noi ce la stiamo mettendo tutta, dobbiamo continuare a lavorare e la vittoria arriverà.

IL TABELLINO

Prima del video di Empoli Chievo, guardiamo da vicino quello che è il tabellino della partita:

EMPOLI (3-5-2) : Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic (83′ Mchedlidze), Pasqual; Farias (58′ Oberlin), Caputo. A disp: Perrucchini, Antonelli, Nikolaou, Maietta, Diks, Dell’Orco, Acquah, Brighi, Pajac, Ucan. All.: Giuseppe Iachini

CHIEVO (3-4-1-2) : Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Kiyine (58′ Diousse), Hetemaj, Rigoni, Jaroszynski (83′ Frey); Giaccherini; Stepinski, Pellissier (29′ Djordjevic). A disp: Semper, Cesar, Schelotto; Tanasijevic, Piazon, Pucciarelli, Burruchaga, Vignato, Meggiorini. All.: Domenico Di Carlo

Arbitro : Marco Di Bello (Brindisi)

Marcatori: 31′ Giaccherini (C), 45′ + 1 Stepinski (C), 45′ + 2, 52′ Caputo (E)

Ammoniti: Jaroszynski, Barba (C).

