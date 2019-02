Diretta Pistoia Milano/ Streaming video e tv: testa-coda al PalaCarrara (basket Serie A1)

Pistoia Milano sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Beniamino Manuel Attard e Gianluca Calbucci: alle ore 20:30 di lunedì 4 febbraio torna l’appuntamento con il Monday Night nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Siamo nella diciottesima giornata, e il posticipo del lunedì mancava da tempo: per la terza di ritorno si gioca un testa-coda al PalaCarrara, perchè la OrioOra è sempre ultima in classifica (4 vittorie e 13 sconfitte) mentre l’Olimpia è chiaramente la capolista, con appena due sconfitte e, entrando nel turno, tre gare di vantaggio sulla prima inseguitrice che era Venezia. Come ampiamente detto da Simone Pianigiani, il vero campionato di Milano inizierà con i playoff; intanto la squadra deve stringere i denti e provare a qualificarsi in Eurolega, nel torneo di Serie A1 arriva dalla straripante vittoria contro la Virtus Bologna mentre Pistoia ha perso al Taliercio. Sulla carta non ci sarebbe partita, ma ci sono alcuni fattori che potrebbero portare ad un risultato clamoroso e dunque vedremo se la diretta di Pistoia Milano sarà una sorpresa per tutti gli appassionati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Milano non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite che vengono trasmesse nel turno di campionato; l’appuntamento classico rimane allora quello con il portale Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma delle sfide di Serie A1 in diretta streaming video. Abbonandovi al servizio avrete accesso alle immagini tramite PC, tablet o smartphone; ricordiamo anche che il sito www.legabasket.it, quello ufficiale della Lega, mette a disposizione tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel presentare Pistoia Milano abbiamo detto che il risultato potrebbe essere sorprendente: questo perchè la situazione di classifica è ottimale per l’Olimpia, che ha bisogno di tirare un po’ il fiato e dunque può andare incontro a qualche battuta d’arresto. Finora appena due come ricordato, ma in pochi per esempio si aspettavano il ko di Brindisi; la OriOra ha chiaramente più urgenza di vincere e contro la capolista potrebbe trovare motivazioni extra invece che partire come se fosse già battuta. Inoltre gli impegni di Eurolega, che costringono Milano a giocare due o anche tre partite le settimane con viaggi annessi, iniziano a farsi sentire più di quanto lo facessero all’inizio della stagione; da questi fattori allora potrebbe uscire una vittoria interna, ma chiaramente non possiamo non dire come l’Olimpia sia clamorosamente favorita. In più, per sopperire ai continui problemi fisici di Nemanja Nedovic, la società ha messo sotto contratto James Nunnally, uno che da queste parti è stato piuttosto incisivo e che anche in Eurolega è stato grande protagonista: se vogliamo si è ampliata ancor più la distanza rispetto alle inseguitrici. Come detto però Pianigiani corre in funzione dei playoff, con la tappa intermedia di una Coppa Italia che Milano vuole vincere; Pistoia invece non ha scelte, deve andare sui parquet di tutta Italia e giocare ogni partita come se fosse una finale, perchè la classifica è pessima e il tempo per recuperare inizia a essere sempre meno.



