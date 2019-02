Diretta Pro Patria Juventus U23/ Streaming video e tv: tigrotti per confermarsi in zona playoff (Serie C)

Pro Patria Juventus U23, che viene diretta dal signor Mario Davide Arace, rappresenta il posticipo della ventiquattresima giornata nel girone A della Serie C 2018-2019: le due squadre sono in campo allo Speroni lunedì 4 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 18:00. I tigrotti sono una delle sorprese di questo campionato: neopromossa, la Pro Patria ha avuto un avvio di stagione non troppo esaltante ma poi è riuscita a centrare ottimi risultati, e con la grande vittoria contro la Carrarese si è riportata al settimo posto della classifica. Se la stagione regolare terminasse oggi i bustocchi giocherebbero i playoff, che non erano un obiettivo concreto ma che adesso lo possono giustamente diventare; la squadra ha vinto quattro delle ultime sei partite e ne ha perse due nelle ultime undici, mentre non conosce la sconfitta interna da fine ottobre. Discorso diverso per la Juventus U23, che innanzitutto ha il principale focus sulla crescita dei suoi giovani: i bianconeri hanno vinto solo due partite nelle ultime sei (e una a tavolino contro la Pro Piacenza), può realisticamente ambire ai playoff ma non ha ancora smesso di guardarsi alle spalle. Noi possiamo invece osservare il modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello Speroni: aspettando la diretta di Pro Patria Juventus vediamo allora quali sono le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Juventus U23 non è disponibile, perchè le partite del campionato di Serie C (anche quelle in onda sulla televisione di stato) sono sul portale elevensports.it: gli abbonati al servizio – gratuito per chi rinnovasse dalla passata stagione – potranno dunque usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, eventualmente si potrà anche acquistare di volta in volta il singolo evento che comporta un costo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA JUVENTUS U23

E’ probabile che in Pro Patria Juventus U23 arrivi una conferma della squadra che ha battuto la Carrarese: l’unico possibile cambio potrebbe riguardare la titolarità di Gucci, che si prepara a fare tandem offensivo con Le Noci (16 gol in due). Per il resto la Pro Patria sarà schierata con un centrocampo a cinque nel quale Mora e Galli si posizionano lateralmente, dando supporto alle due mezzali Gazo e Fietta con Ghioldi che dovrebbe avere in mano le redini della manovra; in difesa, davanti al portiere Tornaghi, agirà il consueto terzetto formato da Zaro, Battistini e Boffelli. Nella Juventus U23 ci sono tre squalificati: Beruatto (due giornate), Del Prete e Morelli. Dunque in difesa dovrebbe agire Coccolo nella linea completata da Zanandrea e Alcibiade, con il solito ballottaggio Del Favero-Nocchi per il ruolo di portiere; a centrocampo invece le due corsie dovrebbero essere presidiate da Zanimacchia (o Di Pardo) e Zappa, con Idrissa Touré e Muratore che formeranno il reparto di mezzo. La coppia d’attacco potrebbe vedere il ritorno di Mavididi da titolare, al posto di Olivieri e al fianco di Bunino; sulla trequarti se la giocano Kastanos, largamente favorito, e Matheus Pereira.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Pro Patria Juventus U23, il dato fornito dall’agenzia di scommesse Snai dice chiaramente come la squadra di casa sia favorita: vale infatti 2,10 volte la somma giocata il segno 1, che identifica la vittoria dei tigrotti. Il pareggio, regolato come al solito dal segno X, vi permetterebbe di vincere una somma pari a 3,15 volte quanto messo sul piatto mentre per il segno 2, sul quale scommettere per il successo dei bianconeri, porta in dote un guadagno di 3,40 volte la cifra investita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA