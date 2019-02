Video/ Roma Milan (1-1): highlights e gol della partita (Serie A, 22^ giornata)

Il video di Roma Milan ci racconta di un match ricco di emozioni allo stadio Olimpico, ma la corsa alla Champions League non trova un padrone dopo il pareggio per 1-1 con i gol di Piatek e Zaniolo, piatto forte dei nostri highlights. Supremazia territoriale della Roma nel primo tempo, con i giallorossi chiamati a riscattare i 7 gol subiti dalla Fiorentina in Coppa Italia. Arriva però il gol del Milan al 26’, con Piatek che dopo la doppietta al Napoli in Coppa Italia rompe il ghiaccio in rossonero anche in campionato, sfruttando una grande azione di Paquetà capace di rubar palla a Lorenzo Pellegrini e crossare. La reazione della Roma si infrange su un grande Donnarumma che dice prima di no ad un diagonale di Zaniolo, quindi si supera su un colpo di testa angolato di Schick e sulla successiva ribattuta di Dzeko.

VIDEO ROMA MILAN: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Roma riparte a testa bassa e dopo neanche un minuto pareggia: cross di Karsdorp, Musacchio sfiora l’autogol evitato ancora una volta da Donnarumma, ma Zaniolo non può sbagliare il tap-in che vale l’1-1. Rischiano i giallorossi su un contrasto in area tra Kolarov e Suso che poteva valere il rigore per il Milan. Donnarumma però è di nuovo super su un colpo di testa di Dzeko, ed al 36’ della ripresa è ancora una giocata aerea a far tremare i rossoneri, con Lorenzo Pellegrini che coglie il palo con un’inzuccata a Donnarumma battuto. Nel finale però è Olsen ad evitare la beffa alla Roma, mostrandosi reattivo su una girata di Laxalt in area giallorossa. Si chiude in parità, il Milan resta al quarto posto con un punto di vantaggio sulla Roma, in attesa degli impegni del lunedì della Lazio a Frosinone e dell’Atalanta a Cagliari.





© RIPRODUZIONE RISERVATA