Video/ Spal Torino (0-0): gli highlights della partita (Serie A, 22^ giornata)

Il video di Spal Torino ci racconta una gara terminata 0-0 ma comunque con molte occasioni da una parte e dall’altra. La gara regala una buona partenza per la squadra granata, che nei primi venti minuti mette i suoi avversari alle corde senza però riuscire a trovare il gol. Andrea Belotti due volte calcia da fuori, senza avere grandi fortune. Prima calcia senza colpire lo specchio della porta, poi però riesce a trovarla con Viviano che è bravo a deviare in calcio d’angolo. Viene fuori poi la Spal, che cresce col passare dei minuti senza però riuscire a mettere in difficoltà Salvatore Sirigu. Si va così sul pari negli spogliatoi per l’intervallo. Nella ripresa è la squadra di casa a tornare in casa più convinta, ma a parte una conclusione debole da fuori area di Fares arrivano poche occasioni da gol. Il Toro sembra in difficoltà, chiuso dietro la propria metà campo con un po’ di paura a venire fuori. I granata rimangono anche in dieci per l’espulsione di Nkoulou che commette una ingenuità incredibile, stendendo Paloschi bravo a rubargli il tempo. Il centrale era già ammonito e arriva la seconda sanzione che lascia i suoi in inferiorità numerica. Non riesce l’assalto della squadra di casa che termina la gara col risultato di 0-0.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Spal Torino andiamo a vedere quali sono le dichiarazioni alla fine della partita. Al termine della sfida si è infatti presentato ai microfoni il tecnico degli estensi Semplici, che ha affermato: “Una bella gara, abbiamo provato a vincerla. Siamo stati più prevedibili, abbiamo dato qualche punto di riferimento, ma è giusto provarci fino alla fine contro una squadra forte come il Toro. Sono contento per l’impegno, per la voglia, per la determinazione. Peccato per la grande occasione di Valoti. I falli? Le due squadre ci tenevano a fare risultato, ci sta”. Più violente le dichiarazioni di Mazzarri, allenatore del Torino, che non ha gradito alcune decisioni della direzione arbitrale: “Gli arbitri non ci hanno permesso di giocare in undici contro undici e giocarcela fino alla fine. Quello di Nkoulou era fallo per noi, ma ce l’hanno fischiato contro e espulso un calciatore fondamentale anche per la prossima partita. C’era anche un fallo di Belotti in area invertito. Sono molto arrabbiato”. Lo stesso granata poi ha aggiunto: “La Spal ha messo in difficoltà tutti gli avversari che ha affrontato. Hanno un pubblico importantissimo che può condizionare anche le scelte degli arbitri. Le vittorie di fila le fanno solo il Barcellona e il Real Madrid. Noi andiamo avanti così e cercheremo di far crescere i giovani”.

IL TABELLINO

Espulso: st. 20′ Nkoulou (T) per doppia ammonizione

Ammoniti: pt. 2′ Ansaldi (T), 6′ Missiroli (S), 33′ Nkoulou (T), 35′ Cionek (S), st. 16′ Belotti (T), 21′ Zaza (T), 47′ Fares (S), 49′ Kurtic (S)

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Felipe, Cionek (st. 32′ Floccari); Lazzari, Missiroli, Valoti (st. 34′ Murgia), Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi. A disposizione. Gomis A., Fulignati, Costa, Simic, Vicari, Regini, Valdifiori, Schiattarella, Spina, Floccari. All. Semplici.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic (st. 41′ Berenguer), Rincon, Ansaldi (st. 8′ Meité), Aina; Zaza (st. 27′ Baselli), Belotti. A disposizione. Ichazo, Rosati, Bremer, Ferigra, Djidji, Millico, Damascan, Falque. All. Mazzarri

Arbitro: Mariani di Aprilia (ass. Di Vuolo-Muto, IV: Sacchi; VAR: Rocchi-Tegoni)

