Probabili formazioni/ Fiorentina Napoli: diretta tv. Ancelotti ritrova Fabian Ruiz (Serie A)

Avrà luogo solo domani sera alle ore 18.00 al Franchi la sfida tra Fiorentina e Napoli, match valido per la 23^ giornata del Campionato di Serie A ma gli appassionati sono ansiosi di conoscere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Sia Pioli che Ancelotti infatti sono posti di fronte ad alcuni dubbi importanti: per i viola infatti nelle probabili formazioni di Fiorentina e Napoli non ci saranno Milenkovic e Benassi fermati dal giudice sportivo. Per gli azzurri il principale grattacapo è la questione Hamsik, con il giocatore bloccato e molto probabilmente non convocato per la partita di domani di Serie A (visto che pure ha saltato qualche allenamento). Andiamo quindi a conoscere da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che Fiorentina Napoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Sky, a partire ovviamente dalla ore 18,00. L’appuntamento per tutti gli abbonati sarà dunque sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Serie A (202) oppure Sky Sport 251, in alternativa ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

LE MOSSE DI PIOLI

Per la sfida casalinga di domani Pioli non rinuncerà al 4-3-3 come modulo di partenza dove vedremo come al solito Lafont a presidiare lo specchio. In difesa vedremo poi dal primo minuto vedremo Laurini e Biraghi a guardia delle fasce del reparto, mentre al centro vedremo Ceccherini a far coppia con il capitano Pezzella. Per la mediana pochi i dubbi per Mister Pioli con Edimilson Fernandes pronto a farsi di nuovo protagonista dopo la rete segnata contro l’Udinese nel turno precedente. Il reparto poi vedrà completato da Gerson e Veretout. Per l’attacco confermate le maglie di Chiesa e Muriel fin da primo minuto: Simeone poi dovrebbe vincere il ballottaggio con Mirallas per fare da prima punta.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Fiorentina Napoli, Ancelotti non rinuncerà al 4-4-2 come modulo di partenza, dove sarà Meret a collocarsi tra i pali, avendo ormai scalzato da tempo Ospina. Nel reparto a 4 vedremo poi titolari dal primo minuto Albiol e Koulibaly al centro, mentre ai lati agiranno Malcuit e Mario Rui, benché non siano impossibili ballottaggi dal primo minuto, visto che la panchina è ben fornita. Ottime notizie poi arrivano dal centrocampo dove l’allenatore partenopeo ritrova Fabian Ruiz: lo spagnolo sarà titolare dal primo minuto al Franchi, con Allan, Callejon e Zielinski. Pochi i dubbi in attacco dove chiaramente non mancherà Insigne: di fianco al numero 24 Milik dovrebbe vincere poi il ballottaggio sempre vivo con Mertens.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 1 Lafont; 2 Laurini, 20 Pezzella, 5 Ceccherini, 3 Biraghi; 8 Gerson, 17 Veretout, 26 Edimilson; 25 Chiesa, 9 Simeone, 29 Muriel. All. Pioli

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Ruiz, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik All. Ancelotti



