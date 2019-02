Probabili formazioni/ Parma Inter: diretta tv: certezze per D’Aversa, rebus Spalletti (Serie A)

Parma Inter, domani sera alle ore 20.30, vedrà le due formazioni scendere in campo allo stadio Tardini per dare vita a un anticipo della 23^ giornata di Serie A che sarà fondamentale per una delle due formazioni. Parma Inter infatti potrebbe essere decisiva per le prospettive nerazzurre e magari anche per la panchina di Luciano Spalletti, pur confermato dalla società: serve una vittoria per uscire dalla crisi e consolidare il terzo posto, altrimenti la situazione si farebbe delicatissima. Il Parma proverà ad approfittarne, con la serenità di chi sta vivendo un campionato ben al di sopra delle aspettative e vuole regalarsi un’altra serata di gloria dopo il bellissimo pareggio di sabato scorso in casa della Juventus. Andiamo dunque adesso a vedere tutte le notizie sulle probabili formazioni di Parma Inter alla vigilia di questa significativa partita di campionato.

Parma Inter non sarà disponibile in diretta tv, perché questa è una delle tre partite della 23^ giornata di Serie A che sarà visibile solamente in diretta streaming video sulla piattaforma Dazn, che detiene appunto i diritti di trasmettere tre partite di ogni turno del nostro massimo campionato di calcio, tra cui sempre quella delle ore 20.30 del sabato sera, oggi allo stadio Tardini.

Parlando dunque delle probabili formazioni di Parma Inter, Roberto D’Aversa dovrebbe andare sul sicuro e confermare la squadra che settimana scorsa ha colto un fantastico pareggio in casa della Juventus, premiando i protagonisti dello Stadium con un’altra notte di gala. Di conseguenza, Scozzarella è favorito su Stulac in cabina di regia, così come Kucka dovrebbe avere la meglio su Rigoni che è reduce da qualche acciacco, mentre Biabiany è il principale candidato a completare il tridente d’attacco con Inglese e Gervinho, che sono titolari sicuri. Per il resto, non dovrebbero davvero esserci dubbi di sorta sulla conferma di tutti i titolari di sabato scorso, anche se resta un margine di dubbio su Bruno Alves, che in settimana ha avuto qualche problemino fisico: certa la presenza di Bastoni, il cui futuro sarà nerazzurro, se il portoghese non ce la dovesse fare, ecco verrebbe accentrato Iacoponi e come terzino destro ci sarebbe posto per Gazzola.

Più difficile fare le scelte in casa Inter, anche perché Luciano Spalletti non ha molti precedenti positivi ai quali ispirarsi nel 2019 e dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna potrebbero esserci ulteriori novità, anche in termini di modulo con la scelta fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Il ballottaggio principale è quello tra Joao Mario e Nainggolan che vede comunque favorito il belga, mentre Candreva e Perisic sono i grandi favoriti come esterni a sostegno del centravanti Icardi, anche perché Politano è ancora squalificato e Keita sta recuperando ma di certo non è ancora al top. In mediana dovrebbero agire Vecino e Brozovic (uruguaiano però verso la panchina con il 4-3-3), in difesa doppio dubbio per quanto riguarda i terzini. A destra se la giocano Cedric e D’Ambrosio, a sinistra Asamoah e Dalbert, mentre Handanovic e la coppia centrale De Vrij-Skriniar saranno naturalmente tutti confermati, perché una retroguardia che subisce poco è l’unica certezza di Spalletti e la nota positiva da cui l’Inter deve provare a ripartire.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. All. D’Aversa.

A disposizione: Frattali, Dimarco, Gazzola, Gobbi, Machin, Stulac, Dezi, Sprocati, Ceravolo, Siligardi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Rigoni, Grassi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, D’Ambrosio, Miranda, Gagliardini, Joao Mario, Lautaro Martinez, Salcedo, Balde Keita.

Squalificato: Politano.

Indisponibili: Vrsaljko, Borja Valero.



