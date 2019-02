Diretta Cittadella Spezia/ Streaming video DAZN: sfida che vale in ottica playoff (Serie B)

Cittadella Spezia, diretta dall’arbitro Luigi Pillitteri, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 9 febbraio 2019, presso lo stadio Piercesare Tombolato della città veneta, dove la ventitreesima giornata di Serie B ci proporrà una sfida diretta di notevole importanza in zona playoff. Cittadella Spezia infatti vedrà scendere in campo veneti e liguri separati da una sola lunghezza in classifica dopo i risultati della scorsa giornata, che hanno visto lo Spezia arrivare a quota 31 punti grazie alla vittoria contro la Cremonese, mentre il Cittadella è rimasto fermo a 30 punti a causa della sconfitta a Cosenza, subendo dunque il sorpasso da parte degli avversari di oggi pomeriggio. Le gerarchie sono ancora molto fluide e numerose le squadre in corsa, ma naturalmente una vittoria in uno scontro diretto sarebbe un tassello molto importante per consolidare una buona posizione e avvicinare l’obiettivo della partecipazione ai playoff. Di conseguenza, è facile capire perché al Tombolato la posta in palio sarà davvero molto importante…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Cittadella Spezia in diretta tv non sarà disponibile, come d’altronde la grande maggioranza delle partite di Serie B, che sono visibili in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma Dazn, la quale detiene appunto i diritti di trasmettere tutte le partite di ogni turno del campionato cadetto di calcio, mentre sulla televisione “tradizionale” va in onda solamente l’anticipo del venerdì sera, disponibile in chiaro su Rai Sport.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPEZIA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Cittadella Spezia, disegniamo i padroni di casa di mister Roberto Venturato con il modulo 4-3-1-2. In difesa da destra a sinistra Cancellotti, Adorni, Camigliano e Benedetti davanti al portiere Paleari; a centrocampo invece Settembrini, Pasa e Proia potrebbero formare il terzetto titolare, infine ecco Schenetti come trequartista in appoggio alla coppia d’attacco formata da Finotto e Moncini. Dall’altra parte, lo Spezia di Pasquale Marino potrebbe proporci il modulo 4-3-3 con Lamanna fra i pali, protetto dalla coppia centrale Terzi-Ligi più Vignali a destra e Augello a sinistra; nel terzetto di centrocampo Mora, Ricci e Bartolomei, match-winner settimana scorsa, infine il tridente d’attacco potrebbe vedere in campo dal primo minuto Okereke, Galabinov e Bidaoui.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Cittadella Spezia secondo l’agenzia di scommesse Snai è abbastanza equilibrato ma sorride ai padroni di casa veneti, dal momento che il segno 1 è proposto a 2,15 volte la posta in palio. Si sale poi fino a quota 3,00 per il segno X, che indicherebbe naturalmente la divisione della posta fra le due squadre, infine un colpaccio esterno da parte dello Spezia varrebbe 3,75 volte la quota che avrete scommesso sul segno 2, che è da giocare se credete nelle possibilità dei liguri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA