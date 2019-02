Diretta Parma Inter/ Streaming video DAZN: al Tardini ultima spiaggia per Spalletti? (Serie A)

Parma Inter, diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 9 febbraio 2019, presso lo stadio Ennio Tardini della città emiliana, un campo tradizionalmente difficile per i nerazzurri che però non si possono permettere altri passi falsi. Parma Inter infatti sarà uno dei piatti forti della ventitreesima giornata di Serie A, perché la squadra di Luciano Spalletti sta vivendo un inizio 2019 da incubo e un nuovo passo falso potrebbe costare molto caro a Luciano Spalletti, oltre che mettere seriamente a rischio il terzo posto dei nerazzurri, chiamati a un sussulto di orgoglio e personalità, ma naturalmente anche a miglioramenti nel gioco di una squadra che è a secco di gol nelle ultime tre partite di campionato. Il Parma di Roberto D’Aversa invece potrà giocare con la serenità di chi sta vivendo una stagione eccellente, per di più è reduce dal bellissimo pareggio contro la Juventus allo Stadium nella scorsa giornata e adesso proverà a regalare ai suoi tifosi un’altra serata da ricordare contro una big. Serenità contro voglia di riscatto: chi avrà la meglio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Parma Inter in diretta tv non sarà disponibile, perché questa è una delle tre partite della 23^ giornata di Serie A visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma Dazn, che detiene appunto i diritti di trasmettere tre partite di ogni turno del nostro massimo campionato di calcio, tra cui sempre quella delle ore 20.30 del sabato sera, che è oggi appunto la sfida allo stadio Tardini.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Parma Inter, Roberto D’Aversa dovrebbe confermare sostanzialmente la squadra che ha pareggiato in casa della Juventus, dunque con Sepe in porta protetto dalla linea a quattro con Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni e Gagliolo da destra a sinistra. A centrocampo possibili conferme per Kucka, Scozzarella e Barillà, anche se in mediana c’è qualche opzione in più da tenere presente, infine in attacco ci saranno sicuramente Inglese e Gervinho, mentre Biabiany e Siligardi sono in ballottaggio per l’ultimo posto a disposizione per completare il tridente. Nell’Inter deve cambiare più che altro l’atteggiamento, ma le certezze di formazione non sono molte perché tutti sono in discussione: si parte certamente da Handanovic e Skriniar che sono i leader di una difesa difficile da perforare (unica nota positiva), passando da Brozovic a centrocampo per arrivare a Icardi, che però deve dare segni di vita in attacco. Per il resto tutto è possibile, in questo momento è la voglia che i giocatori devono dimostrare – l’esempio del “centravanti” Ranocchia è perfetto in tal senso.

PRONOSTICO E QUOTE

I nerazzurri si giocano molto, ma hanno dalla loro parte il pronostico di Parma Inter secondo l’agenzia di scommesse Snai, che quota il segno 2 per una vittoria esterna di Luciano Spalletti a 1,70. Si sale poi già di parecchio, cioè fino a 3,85, in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X. Infine, in caso di vittoria casalinga da parte del Parma, gli scommettitori che avranno creduto nel segno 1 verrebbero ripagati 4,75 volte la posta che avranno messo sul piatto.



