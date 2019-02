Diretta Ternana Virtus Verona/ Streaming video e tv: sfida tra due squadre in crisi (Serie C)

Ternana Virtus Verona è una partita che, diretta dal signor Meleleo, si gioca alle ore 14:30 di sabato 9 febbraio: allo stadio Liberati le due squadre si affrontano nella venticinquesima giornata del girone B in Serie C 2018-2019, naturalmente si trovano in posizioni diverse della classifica ma allo stesso modo hanno bisogno di vincere. Partita con propositi di promozione diretta, la Ternana ha fatto benissimo fino a metà novembre quando era addirittura prima in classifica con partite da recuperare, ma poi ha perso smalto: non vince da quattro partite – il pareggio di Meda contro il Renate ha spezzato una serie di tre sconfitte – e ha ottenuto un solo successo nelle ultime otto partite (5 punti), trovandosi addirittura fuori dalla zona playoff anche se, vincendo le due gare che attualmente ha ancora in meno, ci rientrerebbe di slancio. Serve dunque una scossa ai rossoverdi, che possono trovarla oggi contro una Virtus Verona penultima e attualmente in zona playout, una squadra che non vince dal giorno di Santo Stefano e da allora ha collezionato quattro sconfitte e un pareggio, cadendo in casa contro la Triestina con un pirotecnico 3-4. Il dicembre delle tre vittorie in quattro gare sembra già lontanissimo; valuteremo se oggi nella diretta di Ternana Virtus Verona una delle due squadre riuscirà ad alzare la testa, intanto possiamo leggere insieme le probabili formazioni della partita che inizia tra poche ore.

Per Ternana Virtus Verona, Alessandro Calori potrebbe cambiare qualcosa: intanto sembra essere accertata la difesa a tre con Michele Russo, Diakité e Pasquale Fazio davanti a Iannarilli, il che restituisce Defendi al ruolo di esterno di centrocampo con Giraudo dall’altra parte. Attenzione però a Furlan e Nicastro, scelte eventualmente più offensive per le corsie; allo stesso modo in mezzo al campo Castiglia è una possibilità per la zona mediana, al posto di uno tra Pobega e Palumbo. A impostare la manovra dovrebbe essere Paghera, nel reparto offensivo Vantaggiato e Bifulco viaggiano per una maglia ma devono stare attenti alla concorrenza di Marilungo. Si dispone con il 3-4-1-2 la Virtus Verona di Luigi Fresco: Chironi in porta, N’Zé-Jacopo Rossi-Trainotti la linea difensiva mentre il centrocampo schierato a quattro potrebbe prevedere l’ingresso di Rubbo (centrale con Giorico) e Manarin (a destra), a completare una linea con Manfrin che agirà da esterno sinistro. Alle spalle dei due attaccanti agirà Grbac; Grandolfo dovrebbe rientrare titolare al posto di Ferrara, affiancando Danti che sabato scorso ha raggiunto i 5 gol in campionato.

Rossoverdi nettamente favoriti nelle quote che l’agenzia di scommesse Snai ha emesso per questa partita: vale infatti 1,45 volte la somma giocata il segno 1 che identifica la vittoria interna, mentre arriviamo già ad un valore decisamente più alto (6,75) come ipotesi sul segno 2, che dovrete giocare per il successo in trasferta della formazione veneta. L’eventualità del pareggio, che è regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita pari a 3,90 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.



