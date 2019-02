Probabili formazioni/ Milan Cagliari: diretta tv, Gattuso conferma Paquetà e Piatek (Serie A 23^ giornata)

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Milan Cagliari, la partita che chiude la 23^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: si gioca alle ore 20:30 di domenica 10 febbraio, a San Siro i rossoneri cercano un risultato positivo che possa dar seguito al pareggio ottenuto allo stadio Olimpico. Questa volta però, visto anche il fattore campo e la portata dell’avversario, dovrà essere la vittoria: il quarto posto che qualifica alla prossima Champions League è decisamente a rischio, con ben tre squadre che hanno chiuso il turno precedente ad un solo punto di distanza. Il Cagliari, che arriva dal ko interno contro l’Atalanta, non ha ancora del tutto archiviato la pratica salvezza e sa che anche al Meazza dovrà cercare punti; staremo a vedere se la banda di Rolando Maran riuscirà nell’intento, intanto possiamo valutare le possibili scelte dei due allenatori per questa partita analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Cagliari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Cagliari sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno rivolgersi ai canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Serie A (202) o Sky Sport 251, e naturalmente avranno la possibilità di seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone: il servizio non comporta costi aggiuntivi, i dispositivi collegabili simultaneamente sono un massimo di due.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

LE SCELTE DI GATTUSO

Ormai Gennaro Gattuso ha individuato il suo undici tipo, e dunque anche per Milan Cagliari non dovrebbe cambiare: resta ai box Cristian Zapata e sarà ancora Musacchio a sostituirlo, formando la coppia centrale di difesa con Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma. Calabria resta favorito su Andrea Conti, rientrato stabilmente dall’infortunio ma ancora non titolare di questa squadra, pur se proverà a mettere in crisi le scelte del suo allenatore; a sinistra giocherà Ricardo Rodriguez, mentre a centrocampo si va verso la conferma dell’assetto che prevede Bakayoko come riferimento per tutta la mediana, con la capacità di inserimento e collegare i reparti di Kessie e un’altra maglia dal primo minuto per Paquetà, che ha avuto un ottimo impatto nella squadra rossonera anche come prestazioni (suo l’assist di domenica scorsa). Davanti Suso e Calhanoglu sono gli esterni del tridente, anche se Castillejo ci prova; la prima punta sarà naturalmente Piatek che, a proposito di impatto, ha segnato tre gol nelle due partite da titolare ed è anche l’unico marcatore rossonero nelle ultime tre uscite.

GLI 11 DI MARAN

Anche Rolando Maran ha sostanzialmente in mente la sua squadra: non ci sarà l’ex Birsa e dunque viene riproposto Joao Pedro a fare coppia con Pavoletti, mentre Ionita dovrebbe avanzare sulla trequarti. Importante il ritorno di Barella che ha scontato il turno di squalifica, il centrocampista si posiziona come sempre sulla mezzala lasciando che sia Cigarini a fare il regista, mentre come altro interno in mediana è ballottaggio tra Deiola e Padoin, che a dire il vero è precettato soprattutto come esterno sinistro a meno che Luca Pellegrini, appena arrivato dalla Roma, non abbia una maglia. In ogni caso entrambi sembrano essere favoriti su Lykogiannis; a destra giocherà quasi certamente Srna (ma attenzione al jolly Faragò), la difesa dunque torna a quattro e con questo modulo Pisacane ha un passo di vantaggio rispetto a Romagna, l’altro centrale sarà Ceppitelli mentre in porta giocherà naturalmente Cragno, che in relazione alle parate e ai tiri subiti in questo campionato è uno dei migliori portieri della nostra Serie A, e punta a confermarsi davanti all’estremo difensore della nostra nazionale.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A. Romagnoli, Ri. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu

A disposizione: An. Donnarumma, Plizzari, A. Conti, Abate, Strinic, Laxalt, Bertolacci, J. Mauri, Borini, Castillejo, Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Reina, C. Zapata, Caldara, Lucas Biglia, Bonaventura

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti

A disposizione: Rafael A., Aresti, Romagna, Leverbe, Lykogiannis, Lu. Pellegrini, Faragò, Oliva, Despodov

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: –

Indisponibili: Cacciatore, Klavan, Bradaric, Castro, Birsa, Thereau, Cerri



© RIPRODUZIONE RISERVATA