Diretta Virtus Roma Verona/ Streaming video e tv: sfida equilibrata (Coppa Italia A2)

Virtus Roma Verona è il primo quarto di finale nel programma della Coppa Italia A2 2018-2019 di basket: al PalaSavelli di Porto San Giorgio si gioca alle ore 14:00 di venerdì 1 marzo, e come sappiamo la formula di questo torneo ricalca quella di Serie A1, con la differenza che le otto squadre che ci sono arrivate sono equamente divise nei due gironi del campionato, dunque si tratta delle prime quattro al termine dell’andata. La Virtus Roma, grande favorita per la promozione diretta, ha costruito uno squadrone ma sta vivendo un periodo difficile: ha appena perso due partite di misura e ha permesso a Rieti di farsi sotto, con una sfida diretta che si avvicina sempre di più e che potrebbe essere decisiva in termini negativi. Sembra passato un po’ di tempo da quando la capolista del girone Ovest aveva battuto Bergamo prendendosi un buon margine; dall’altra parte Verona, una delle grandi sorprese dello scorso anno, si trova in quarta posizione e ha vinto le ultime tre partite, compresa quella contro Treviso. Tuttavia la Scaligera ha virtualmente quattro partite da recuperare per entrare nella Top 3, al momento si può accontentare di avere il fattore campo dalla sua in una serie di ottavo di finale ma dovrà ancora blindarlo. Intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Virtus Roma Verona, attesa ormai tra poche ore.

La diretta tv di Virtus Roma Verona ricalca l’intero palinsesto della Coppa Italia di A2: sarà Sportitalia a trasmettere tutte le partite, dunque si tratta di un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del vostro televisore, mentre gli abbonati Sky potranno eventualmente sfruttare il decoder e andare al canale 225. E’ importante dire poi che la diretta streaming video della gara è disponibile sul sito www.sportitalia.com, e che sul sito www.legapallacanestro.com troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

Si prospetta davvero interessante la diretta di Virtus Roma Verona: la squadra di Piero Bucchi è partita in questa stagione come grande favorita per salire subito in Serie A1 e fin dalla prima giornata ha confermato la sua competitività e superiorità sulle avversarie, potendo contare su una grande coppia come quella formata da Nic Moore e Henry Sims. Tuttavia nelle ultime due giornate le cose sono andate male, come se il karma ci avesse messo una mano: dopo il +1 di Casale Monferrato la Virtus ha perso di una lunghezza contro Capo d’Orlando e ripetuto lo stesso risultato contro Trapani. Dopo la Coppa Italia Roma ospiterà Tortona al Palazzo dello Sport, e poi andrà a Rieti: rispetto alla Zeus Energy Group ha una sola vittoria di vantaggio ma soprattutto ha perso all’andata, il che significa che in caso di sconfitta i reatini sarebbero davanti e nelle ultime giornate del girone Ovest la Virtus dovrebbe recuperare. Come già detto Verona affronta questa Coppa Italia in maniera serena, avendo una buona posizione in campionato: curiosamente Treviso ha segnato un doppio punto di svolta nel torneo della Scaligera, perché dopo il ko dell’andata la squadra aveva aperto una grande serie di vittorie mentre battendo la De’ Longhi lo scorso 10 febbraio è tornata a festeggiare dopo cinque sconfitte consecutive. Tra tutte le sfide dei quarti di Coppa Italia A2, questa potrebbe essere la più equilibrata: Roma parte forse con i favori del pronostico ma certamente la Tezenis ha tutto per sovvertire quanto dice la carta e andare in semifinale.



