Diretta Verona Treviso/ Streaming video e tv: derby veneto all’AGSM Forum (basket A2 Est)

Verona Treviso è un appassionante derby veneto che, in programma all’AGSM Forum alle ore 17:00 di domenica 10 febbraio, rientra nel programma della ventunesima giornata del girone Est di basket Serie A2 2018-2019. Visto che la Fortitudo giocherà soltanto tra dieci giorni, la De’ Longhi potrebbe portarsi momentaneamente a due gare dalla capolista, anche se la doppia sconfitta nella sfida diretta la obbliga a stare davanti di almeno due punti per la promozione immediata; in ogni caso una partita da sfruttare per una squadra che ha dimostrato di saper reagire dopo la sconfitta del PalaDozza, e che però deve recuperare anche su Montegranaro che nel frattempo si è preso il secondo posto. La Tezenis in queste ultime stagioni ha dimostrato di potersi giocare qualcosa di importante; attualmente si trova al quinto posto della classifica insieme a Forlì, ma arriva da un periodo clamorosamente negativo (tra cui anche la sconfitta netta al PalaDozza) e sta rischiando seriamente di perdere la propria presa sulla zona playoff. Serve assolutamente una scossa, che potrebbe arrivare battendo una delle principali candidate al salto di categoria: vedremo allora, aspettando la diretta di Verona Treviso, se la Scaligera sarà effettivamente in grado di prendersi i due punti contro la De’ Longhi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta di Verona Treviso: il campionato di Serie A2, salvo qualche partita, non viene trasmesso nel nostro Paese e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori, consigliamo la consultazione del sito www.legapallacanestro.com che ha i suoi corrispettivi sui social network agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

In Verona Treviso, la parola d’ordine per la Tezenis è arrestare l’emorragia: l’inizio del girone di ritorno è coinciso con l’inizio dei problemi, la Scaligera ha sempre perso e nell’ultimo turno è caduta sul parquet dell’Assigeco Piacenza segnando appena 59 punti, cioè il dato più basso dell’interno campionato. E’ difficile stabilire cosa possa essere successo: in precedenza la squadra viaggiava con il vento in poppa ed era autrice della striscia più lunga di vittorie che l’avevano confermata addirittura come una delle principali rivali della coppia di testa. Adesso dunque bisogna ritrovare i due punti, perchè le avversarie in chiave playoff non hanno intenzione di concedere sconti; soprattutto Treviso, che dopo aver perso la sfida diretta del PalaDozza ha tirato fuori gli artigli e, sia pure contro squadre non esattamente corazzate (Cagliari e Cento), ha ottenuto due vittorie con uno scarto medio di 42,5 punti. Se la De’ Longhi avesse giocato così per tutto il campionato forse ora sarebbe in testa, invece dovrà probabilmente accontentarsi di essere la squadra da battere nei playoff: in passato la post season ha sempre detto male alla squadra delle Langhe, vedremo se in questa stagione arriverà finalmente il ritorno in Serie A1 ma prima Max Menetti sa di dover completare nel migliore dei modi una regular season ancora molto impegnativa.



