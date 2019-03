Diretta Albinoleffe Teramo/ Streaming video e tv: sfida per la salvezza (Serie C)

Albinoleffe Teramo, che sarà diretta dal signor Michele Di Cairano e si gioca domenica 10 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. La formazione seriana continua la sua scalata in classifica, partita dall’ultimo posto in classifica: con l’ultimo pareggio in casa del Fano, l’Albinoleffe ha ottenuto il suo decimo punto nelle ultime quattro partite, mantenendosi agganciato proprio ai marchigiani al confine della zona play out. E vede a tiro proprio il Teramo, lontano due lunghezze e reduce dal ko interno contro la Fermana: perdere a Bergamo significherebbe per gli abruzzesi dover subire il sorpasso in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Albinoleffe Teramo non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale via smart tv oppure tramite dispositivi mobili, pc o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE TERAMO

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. La formazione seriana schiererà Cortinovis in porta e una difesa a tre composta da Mondonico, Gavazzi e Riva. Il francese Genevier sarà affiancato a centrocampo da Giorgione e Sbaffo, mentre Gelli sulla fascia destra e Gonzi sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali. In attacco Cori farà coppia con Razzitti. Risponderà il Teramo con il senegalese Gomis a difesa della porta e una difesa a tre schierata con il ceko Polak, con Fiordaliso e con Piacentini. I centrali di centrocampo saranno Spighi, Proietti e De Grazia, mentre Ventola sarà schierato come esterno laterale di destra e Celli come esterno laterale di sinistra. In avanti, tandem offensivo Infantino-Sparacello per i teramani.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per entrambe le squadre, con il 3-5-2 che sarà la scelta tattica sia per il mister dell’Albinoleffe, Michele Marcolini, sia per l’allenatore del Teramo, Agenore Maurizi. Il precedente dell’andata di questo campionato è terminato con un pari, 2-2 con gol di De Grazia e Barbuti per i teramani e di Kouko e Sibilli per gli abruzzesi. Pareggio, 1-1, anche nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato in casa dell’Albinoleffe, che ha vinto in casa contro il Teramo per l’ultima volta il 12 marzo 2017, 1-0 il risultato finale con gol decisivo di Scrosta.

PRONOSTICO E QUOTE

Albinoleffe favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Teramo. Successo interno dei bianconeri quotato 2.30 da Bet365, mentre Eurobet propone a 2.95 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 3.60 la quota per la vittoria esterna dei liguri. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.40, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.47.



