Diretta Cremonese Benevento/ Streaming video DAZN: sanniti per la riscossa (Serie B)

Cremonese Benevento, diretta da Forneau, va in scena domenica 10 marzo alle ore 15.00, e sarà una delle sfide nel programma della ventottesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. I grigiorossi la settimana scorsa hanno riposato: sono fermi alla sconfitta del 26 febbraio scorso in casa della Salernitana, la terza caduta consecutiva ed ora si trovano con un solo punto di vantaggio rispetto alla zona play out. Situazione difficile che bisognerà provare a sovvertire contro un Benevento che ha perso un treno importante verso la Serie A nell’ultimo turno di campionato, perdendo sul campo del Livorno. Ora i sanniti sono a -4 dalla vetta occupata dal Brescia (ma con una partita in meno disputata), mentre a parità di match giocati hanno 2 punti di ritardo rispetto al Palermo secondo in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Cremonese Benevento non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva solo per gli abbonati DAZN che potranno collegarsi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet e seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BENEVENTO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. I padroni di casa grigiorossi giocheranno con Agazzi in porta e le fasce affidate a destra al romeno Mogos e a sinistra a Renzetti. I tre centrali di difesa saranno il brasiliano Claiton, Antonio Caracciolo e Del Fabro, mentre il terzetto di centrocampo sarà formato da Arini, Soddimo e dal belga Emmers. In attacco spazio a Strizzolo al fianco di Piccolo. Risponderà il Benevento con Montipò estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Tuia, Volta e Caldirola. A centrocampo Crisetig, Buonaiuto e Bandinelli giocheranno come centrali, mentre vista la squalifica di Maggio l’esterno laterale di destra sarà Federico Ricci e l’esterno laterale di sinistra sarà Letizia. In attacco confermato il tandem composto da Coda e Roberto Insigne.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

5-3-2 per la Cremonese di Massimo Rastelli, 3-5-2 per il Benevento di Cristian Bucchi. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata allo stadio Vigorito ha visto i sanniti imporsi con il punteggio di 2-1 con reti di Coda e Roberto Insigne, con i grigiorossi che hanno accorciato il risultato con Migliore. Ultimo precedente a Cremona in campionato relativo ai tempi della Lega Pro datato 18 ottobre 2009, la Cremonese si impose con il risultato di 1-0.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti il Benevento contro la Cremonese. Vittoria casalinga quotata 3.25 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 2.55 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.30 e 1.57.





