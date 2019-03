Diretta Fermana Rimini/ Streaming video e tv: quote, marchigiani favoriti (Serie C)

Fermana Rimini, che verrà diretta dal signor Claudio Panettella e si gioca domenica 10 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Dopo un periodo di crisi che ha allontanato la formazione marchigiana dalle posizioni di vertice, la Fermana ha avuto un sussulto d’orgoglio nell’ultima trasferta di Teramo, imponendosi di misura 0-1 con un gol decisivo di Malcore. Sono ora 6 i punti di vantaggio sul confine della zona play off per i gialloblu, mentre sono 3 i punti di vantaggio del Rimini sulla zona retrocessione. I romagnoli hanno pareggiato in casa contro il Gubbio nell’ultima sfida disputata, con 2 pari e una sconfitta nelle ultime tre di campionato alle spalle.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Fermana Rimini non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA RIMINI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Recchioni di Fermo. Marchigiani in campo con Marcantognin tra i pali ed Urbinati, Comotto e Sarzi titolari nella difesa a tre. A centrocampo spazio a Maurizi, Giandonato e Misin, mentre Iotti sarà l’esterno di fascia destra e Sperotto l’esterno di fascia sinistra. In attacco confermato il tandem Lupoli-Malcore. Risponderà il Rimini con Nava a difesa della porta e Ferrani, Venturini e Petti titolari nella difesa a tre. I centrali di centrocampo saranno il macedone Alimi, Palma e Montanari, mentre sull’out di destra giocherà Nava e Guiebre sarà l’esterno laterale mancino. In attacco Arlotti farà coppia con Piccioni.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

3-5-2 sia per la Fermana di Flavio Destro, sia per il Rimini guidato in panchina da Marco Martini. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Romagnoli vincenti 2-0 nel match d’andata di questo campionato disputato in casa, con reti di Volpe e Ferrani nella ripresa. L’ultimo precedente a Fermo risale al 31 ottobre 2004, anche in quell’occasione Rimini vincente, successo di misura col punteggio di 0-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorita per la conquista dei tre punti la Fermana contro il Rimini. Vittoria casalinga quotata 2.15 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.90 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.40 e 1.47.





