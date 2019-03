Diretta Fiorentina Lazio/ Streaming video e tv: quote, ospiti favoriti (Serie A)

Fiorentina Lazio sarà diretta dal signor Daniele Orsato, e vale per la ventisettesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 20:30 di domenica 10 marzo, e la speranza è che possano dare vita ad una sfida che ricalchi la tradizione di un testa a testa sempre entusiasmante. Per di più questa partita vale tanto in chiave europea: la Fiorentina, che arriva dalla sconfitta di Bergamo, ha perso contatto dal gruppo che si sta giocando sesto e settimo posto ma, esattamente come i biancocelesti, ha ancora la possibilità di entrare in Europa League attraverso la Coppa Italia, di cui dovrà giocare la semifinale di ritorno contro la stessa Atalanta. La Lazio, che sta provando a tenere il passo di Inter e Milan e deve anche recuperare la partita contro l’Udinese, non vuole sprecare la scia di entusiasmo derivata dalla vittoria netta nel derby: un successo che potrebbe davvero rappresentare la svolta nella stagione, a patto che adesso arrivino risultati simili e che ci si prenda un’altra partecipazione alle coppe internazionali. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio di Fiorentina Lazio possiamo andare a vedere in che modo le due squadre si potrebbero sistemare sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Fiorentina Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO

Studiamo allora le probabili formazioni in vista della diretta di Fiorentina Lazio: i viola dovrebbero riavere Vitor Hugo e Benassi come titolari, dunque con Milenkovic spostato sulla corsia destra e German Pezzella che si prende il centro davanti a Lafont, con Biraghi che come sempre agirà sulla corsia mancina. A centrocampo Benassi scalzerà Bryan Dabo: l’altra mezzala sarà Edmilson Fernandes e come regista avremo sempre Veretout, Gerson potrebbe comunque essere titolare perchè resta in ballottaggio con Giovanni Simeone, per completare un tridente che naturalmente conterà su Muriel come prima punta e su Federico Chiesa che partirà largo a destra, ma in realtà potendo occupare anche l’altra corsia. Nella Lazio è rientrata l’emergenza difensiva: Bastos resta favorito su Luiz Felipe e dunque dovrebbe sistemarsi al fianco di Acerbi, con Stefan Radu che sarà piazzato sul centrosinistra. In porta Strakosha, a centrocampo si rivedono Romulo – che avrà campo come esterno a destra – e Parolo che giocherà come mezzala a supporto di Lucas Leiva, a sinistra spazio a Lulic con Milinkovic-Savic che sarà l’altro interno. Si rinnova il duello tra Joaquin Correa e Luis Alberto per giocare un passo dietro Immobile, a spuntarla potrebbe essere il secondo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sulla diretta di Fiorentina Lazio abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: grande equilibrio ma con i biancocelesti che partono leggermente favoriti, forti del valore di 2,50 volte la puntata per il segno 2 che identifica la loro vittoria. Il segno 1 è quello da giocare per il successo interno dei viola e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,80 volte la somma messa sul piatto; siamo a 3,35 volte la giocata con il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio.



