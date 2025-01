DIRETTA SLALOM WENGEN: SI COMINCIA CON LA 1^ MANCHE!

La prima manche dà il via alla diretta slalom Wengen, come detto si cambia pista rispetto alle due gare dei giorni precedenti ed è diversa anche la pista, la Mannlichen/Jungfrau si snoda poi sul Lauberhorn ma qui si disputano le gare tra i paletti stretti, che di fatto sono sempre state protagoniste in Coppa del Mondo. La valanga azzurra non ha mai vinto lo slalom Wengen, lo ha invece fatto per tre anni consecutivi Ingemar Stenmark che in ben due occasioni ha preceduto il nostro Piero Gros (nel 1975 anche Paolo De Chiesa era finito sul podio, con il terzo posto), e poi si arriva naturalmente all’epoca recente che rappresenta una storia diversa.

Doppietta per Alberto Tomba anche se a distanza di tre anni, perché nel 1993 e 1994 qui non si era gareggiato; successo di Giorgio Rocca nel 2003 e ancora nel 2006, poi niente più Italia ma altri straordinari protagonisti come Ivica Kostelic che ha replicato la tripletta di Stenmark, Henrik Kristoffersen che in un arco temporale di otto anni si è preso tre vittorie e Manuel Feller, vincitore un anno fa davanti a Atle Lie McGrath e lo stesso Kristoffersen. Quale sciatore metterà oggi il suo nome nell’albo d’oro della Mannlichen/Jungfrau? Scopriamolo insieme: la diretta slalom Wengen sta per farci compagnia con la prima manche! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA SLALOM WENGEN IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta slalom Wengen TV saremo su Rai Sport HD, canale al numero 58 del telecomando: ci sarà poi la possibilità di seguire la gara anche su Eurosport per gli abbonati al satellite, gli appuntamenti in diretta streaming video riguardano invece Rai Play (anche sito) e Sky Go con le loro relative applicazioni. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SLALOM WENGEN SU RAIPLAY

SLALOM WENGEN: SI CAMBIA TOTALMENTE REGISTRO!

Eccoci alla diretta slalom Wengen, che alle ore 10:15 di domenica 19 gennaio – con la sua prima manche – ci fa vivere un’altra tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: diciamo subito che la seconda manche sarà alle ore 13:15 e che si cambia totalmente registro rispetto ai due giorni precedenti, nella stessa località svizzera abbiamo avuto due gare di velocità mentre stavolta siamo tra i paletti stretti, cambia per l’occasione anche la pista perché, dopo la doppietta sulla Lauberhorn, oggi sarà protagonista la Mannlichen/Jungfrau per quello che sarà già il settimo slalom maschile nella stagione.

La situazione è di grande incertezza, e basterebbe un dato a sottolinearlo: Clément Noel, tornato a vincere ad Adelboden, ha ottenuto tre successi (aveva fatto doppietta nelle prime due gare dell’annata) ma è secondo in classifica alle spalle di Henrik Kristoffersen, che da parte sua ha vinto solo in Val d’Isère ma si è piazzato meglio nelle altre prove. Questi due sono forse i favoriti per la vittoria anche nella diretta slalom Wengen ma non si può mai dire, noi siamo pronti a scoprire quello che succederà a cominciare dalla prima manche e ora proviamo a fare il borsino dei candidati per il podio nella gara di oggi.

DIRETTA SLALOM WENGEN: TANTI LITIGANTI PER LA VITTORIA

Per quanto riguarda la diretta slalom Wengen sono davvero in tanti a giocarsi la vittoria: purtroppo dobbiamo dire che, salvo sorprese, in questa rosa di candidati non rientrano gli italiani, questa è la specialità in cui attualmente fatichiamo maggiormente e lo dimostra il fatto che il migliore in classifica sia Tobias Kastlunger, appena ventisettesimo e lontanissimo dai migliori. Abbiamo già detto di Kristoffersen e Noel, sicuramente vanno citati gli altri vincitori in stagione: Timon Haugan in Alta Badia e Albert Popov nella notturna di Madonna di Campiglio, eppure nessuno dei due è nella Top Five della graduatoria e naturalmente c’entra la scarsa costanza.

Che invece, almeno per il momento, sta premiando il rientrante Lucas Pinheiro Braathen, che oggi gareggia per il Brasile, Atle Lie McGrath e soprattutto Loic Meillard, che in questa Coppa del MOndo sta raccogliendo qualcosa anche in gigante e infatti è terzo nella generale, anche se settimana scorsa è stato beffato da Marco Odermatt ad Adelboden. Manca sempre meno alla diretta slalom Wengen, tocca accomodarci per dare la parola ai tanti protagonisti che tra poco impegneranno la Mannlichen/Jungfrau a caccia di vittoria, podio o anche solo un buon piazzamento.