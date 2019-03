Diretta Monza Vis Pesaro/ Streaming video e tv: brianzoli lanciati (Serie C)

Monza Vis Pesaro, che sarà diretta dal signor Riccardo Annaloro, si gioca domenica 10 marzo alle ore 16.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Continua la scalata in classifica dei brianzoli che stanno vivendo un girone di ritorno da assoluti protagonisti: l’ultima vittoria sul campo della Ternana è valsa l’aggancio in classifica al quarto posto in coabitazione con Sudtirol e Imolese. Dall’altra parte la Vis Pesaro, pareggiando a reti bianche in casa contro la Virtus Verona, ha interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive: dopo un ottimo girone d’andata, i marchigiani hanno sensibilmente rallentato e restano al momento fuori per tre punti dalla zona play off che possono sempre sperare di riagganciare, a patto però di riprendere la loro marcia senza troppi passi falsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Monza Vis Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VIS PESARO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Brianteo. Monza in campo con Guarna in porta, Lepore schierato in posizione di terzino destro e Marconi schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno Scaglia e Negro. I tre di centrocampo saranno Fossati, Armellino e Palazzi, con D’Errico impiegato come trequartista alle spalle del duo offensivo Marchi-Chiricò. Risponderà la Vis Pesaro con Tomei in porta, lo spagnolo Pastor sull’out difensivo di destra e il montenegrino Hadziosmanovic sull’out difensivo di sinistra, con Rocchi e Briganti centrali della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo dei marchigiani con Voltan laterale di destra e Lazzari laterale di sinistra, mentre lo svizzero Botta e Paoli saranno i centrali sulla mediana. In attacco l’argentino Olcese affiancherà Petrucci.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-3-1-2 per il Monza di Cristian Brocchi, 4-4-2 per la Vis Pesaro guidata in panchina da Leonardo Colucci. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata di questo campionato allo stadio Benelli, unico precedente recente tra le due formazioni, è terminato 1-1 con vantaggio brianzolo di D’Errico e rete del pari della Vis Pesaro firmata da Gennari.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti il Monza contro la Vis Pesaro. Vittoria casalinga quotata 1.60 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.40 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 6.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.40 e 1.47.





